Rachel Brosnahan, protagonista de “The Marvelous Mrs. Maisel”, presume su apartamento en Nueva York

La actriz Rachel Brosnahan ha presumido detalles de su apartamento ubicado en el Upper West Side, Nueva York, el cual se encargó de reformar durante los últimos tres años.

Brosnahan, conocida por ser protagonista de la serie “The Marvelous Mrs. Maisel”, mostró el apartamento en la revista especializada “Architectural Digest”. La actriz también es conocida por interpretar a Lois Lane en el “Superman” de James Gunn.

Aunque en el recorrido dado para “Architectural Digest” Brosnahan revela que la reforma tardó tres años, no hay reportes que muestren cuándo y por cuánto dinero compró la residencia. Lo que sí se ha dicho es que está ubicado dentro de un edificio de la posguerra.

Para hacer la reforma del sitio, y llenarlo de mucho color, la actriz contactó por Instagram a la diseñadora que tenía el estilo que ella estaba buscando. La encargada fue Zoë Feldman.

Brosnahan comparte esta propiedad con Jason Ralph, quien es su esposo desde el 2016, justo un año antes de que estrenara la primera temporada de “The Marvelous Mrs. Maisel”. Hay que recordar que esta serie hizo que la actriz obtuviera mucho reconocimiento en la industria, ganó un premio Emmy, dos Golden Globe, 3 Critics’ Choice Awards, entre otros premios.

Los premios son parte del nuevo estilo de la propiedad, aunque de una forma particular, pues están exhibidos sobre un inodoro. Durante el recorrido que hizo por la propiedad para “Architectural Digest” bromeó diciendo: “Es un lugar excelente para que la gente vaya y tenga un momento privado con ellos”.

Regresando a la propiedad, la reforma que se hizo en el apartamento fue extensa. Según se explica, antes el lugar era bastante oscuro y su intención era convertirlo en un lugar muy iluminado y lleno de color. Para lograr esos objetivos, se añadieron papeles tapiz de diseñador, hacer cambios estructurales para mejorar la luz e instalar mobiliario a hecho medida.

Sigue leyendo:

• Antigua mansión de Kanye West en Malibú podría ser subastada

• Piden $5.25 millones de dólares por antiguo hogar de Donna Reed en Palm Springs

• Rufus Wainwright aumenta el precio de su mansión en Los Ángeles