Sean Penn recibe un Oscar simbólico en Ucrania hecho con un vagón de tren dañado por Rusia

El actor Sean Penn recibió un premio Oscar simbólico durante su visita a Kiev, Ucrania. El premio fue fabricado con el metal de un vagón de tren ucraniano dañado en un bombardeo ruso y se lo entregó el presidente de la empresa nacional ferroviaria de Ucrania.

Sean Penn visitó Ucrania luego de saltarse la ceremonia de los Oscar en donde ganó el premio como ‘Mejor Actor de Reparto’ por su papel en la película ‘One Battle After Another’, la cinta más premiada de la noche y que fue dirigida por Paul Thomas Anderson.

La empresa estatal ucraniana Ukrzaliznytsia publicó un vídeo en sus redes sociales con las imágenes en las que se ve cómo Oleksandr Pertsovskí le entrega a Penn una lámina metálica con forma de una estatuilla de los premios Oscar.

En el video, Pertsovskí bromea con Penn al entregarle el Oscar simbólico. “Estás echando de menos el Oscar, así que te hicimos uno”, dijo.

“Tú has dicho que los metales sobreviven, así que pusimos algunas palabras aquí que son muy especiales para nosotros. No es de oro, pero es muy real”, agrega Pertsovskí. “Desde el fondo de nuestro corazón, es importante para nosotros”, dijo para luego darle un abrazo al actor.

Sean Penn se mostró agradecido por este gesto. “Esto son tesoros, gracias”, afirma el actor emocionado por el gesto.

Un día después de la ceremonia de los premios Oscar, que se celebró el 15 de marzo, Sean Penn fue captado bajando de un tren en la capital ucraniana, que ha estado bajo ataque ruso desde hace cuatro años. . Luego sostuvo una reunión con el presidente de ese país, Volodymir Zelenski.

“Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania”, escribió Zelenski en la aplicación Telegram. “Ustedes han apoyado a Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala. Esto sigue siendo cierto hoy”.

Penn decidió ausentarse de los Oscar ya que no se siente cómodo en este tipo de eventos. “Prefiero no estar nominado a sentirme presionado a tener que participar”, dijo en una entrevista con “Newsweek”. “No se trata de no querer ganar, es todo lo que conlleva, todas las sonrisas y asentimientos que implica; para mí, es simplemente una cuestión de ansiedad social, no es cómodo”, argumentó.

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