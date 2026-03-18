Seguro Social enviará hoy pagos directos de hasta $5,108 a jubilados

Este miércoles 18 de marzo se realiza una nueva ronda de pagos del Seguro Social en Estados Unidos, dirigida a millones de jubilados que reciben este beneficio mensual. Los depósitos forman parte del calendario regular del programa y pueden alcanzar montos de hasta $5,108 dependiendo del perfil del beneficiario.

Quiénes reciben el pago hoy

De acuerdo con el calendario oficial, los jubilados nacidos entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes recibirán su pago HOY miércoles 18 de marzo.

Esta corresponde a la segunda ronda de pagos del mes.

La primera se envió el 11 de marzo a quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes, mientras que la tercera está programada para el 25 de marzo para quienes nacieron a partir del día 21 de cualquier mes.

Quiénes son elegibles

Las personas pueden comenzar a recibir beneficios del Seguro Social a partir de los 62 años.

Sin embargo, la edad en la que una persona decide jubilarse influye directamente en el monto que recibirá cada mes.

De qué depende el monto del pago

El monto del cheque mensual no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula en función de varios factores.

Entre ellos se encuentran la edad de retiro, la cantidad de dinero aportada al sistema a lo largo de la vida laboral y el número de años en los que se realizaron contribuciones.

Según la Administración del Seguro Social, una persona que se jubila a los 62 años puede recibir hasta $2,831 mensuales.

En cambio, quienes retrasan su jubilación hasta los 70 años pueden alcanzar pagos de hasta $5,108 al mes.

Para conocer una estimación personalizada, los beneficiarios pueden utilizar la calculadora oficial del Seguro Social.

Cómo se financia el programa

El Seguro Social se financia principalmente a través de impuestos sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores.

Este sistema permite sostener los pagos actuales a jubilados y otros beneficiarios.

Advertencias sobre el futuro del Seguro Social

A pesar de que los pagos continúan con normalidad, expertos han advertido que el programa enfrenta desafíos financieros a largo plazo.

Analistas estiman que, si no se toman medidas, el Seguro Social podría dejar de pagar beneficios completos alrededor de 2034.

Esto se debe, en gran parte, al aumento en el número de jubilados y a una disminución en la proporción de trabajadores activos que contribuyen al sistema.

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