USPS considera hacer entregas solo cinco veces por semana para ahorrar costos

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por us siglas en inglés) evalúa una serie de cambios importantes en sus operaciones con el objetivo de reducir gastos y evitar una crisis financiera. Entre las propuestas más relevantes se encuentra la posibilidad de disminuir las entregas semanales.

La medida forma parte de un paquete de ajustes que busca enfrentar una situación económica que, según sus propios directivos, podría volverse insostenible en el corto plazo.

Proponen reducir entregas a cinco días por semana

El director general del USPS, David Steiner, presentó ante el Congreso una serie de propuestas para estabilizar las finanzas del organismo.

Una de las principales opciones es eliminar un día de entrega, pasando de seis a cinco días por semana.

Actualmente, el servicio postal realiza entregas a más de 170 millones de direcciones en todo el país seis días a la semana.

Steiner aseguró que esta medida podría generar un ahorro de aproximadamente $3,000 millones al año.

Sin embargo, reconoció que esta propuesta podría no ser bien recibida: “Puede que no sea del agrado del Congreso ni del público estadounidense”.

Crisis financiera y riesgo de quedarse sin dinero

Durante su comparecencia, el funcionario advirtió que el USPS podría quedarse sin efectivo en menos de un año si no se implementan cambios significativos.

En un testimonio escrito, señaló: “Para garantizar nuestra supervivencia más allá del próximo año, necesitamos aumentar nuestra capacidad de endeudamiento para no quedarnos sin efectivo”.

También advirtió sobre las consecuencias de no actuar: “No hacerlo podría llevar al fin del Servicio Postal tal como lo conocemos”.

Actualmente, el USPS tiene un límite de endeudamiento de $15,000 millones, el cual ya ha sido alcanzado.

Además, reportes indican que el organismo podría quedarse sin recursos incluso desde principios de 2027 si no se toman medidas.

Más cambios sobre la mesa

Además de reducir días de entrega, el plan incluye otras posibles acciones como aumentar el precio de los sellos, cerrar algunas oficinas postales y modificar aspectos relacionados con pensiones, compensaciones laborales y fondos de retiro.

Estas propuestas buscan enfrentar un modelo de negocio que, según autoridades, ya no es sostenible.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) advirtió que es urgente atender esta situación antes de que el USPS enfrente nuevos costos millonarios relacionados con la atención médica de jubilados, previstos para 2031.

Caída en el volumen de correo

Uno de los principales problemas del USPS ha sido la disminución en el volumen de correspondencia.

En 2006, el servicio alcanzó un pico de 213,000 millones de piezas de correo enviadas.

Para 2025, esa cifra se redujo a 104,000 millones, es decir, menos de la mitad.

Steiner explicó que, incluso con el aumento en el precio de los sellos –que han subido 46% desde 2019, cuando costaban $0.50–, el organismo sigue enfrentando pérdidas.

Desde 2007, el USPS ha acumulado pérdidas netas por $118,000 millones.

Sobre esta situación, el director general expresó: “En los años desde 2006, fuimos arrojados por la borda y, en lugar de lanzarnos un salvavidas, nos lanzaron un ancla”.

Apoyo financiero previo y retos futuros

En 2022, el Congreso aprobó un paquete de alivio financiero de $57,000 millones para el USPS a lo largo de una década.

Como parte de ese plan, se estableció que los futuros jubilados deberán inscribirse en un sistema de seguro médico gubernamental.

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