La Corte Suprema blinda al Servicio Postal: no podrás demandar aunque tu correo no llegue

Tras una votación cerrada, la Corte Suprema determinó este martes 24 de febrero que los estadounidenses no pueden demandar al Servicio Postal (USPS), incluso si los empleados se niegan deliberadamente a entregar el correo. El fallo aclara que el Servicio Postal de Estados Unidos mantiene protección frente a demandas civiles por correo perdido o no entregado.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la mayoría de jueces desechó la solicitud de Lebene Konan, una arrendadora texana, quien exigía una retribución, argumentando que su correo fue retenido intencionalmente, durante dos años, por un tema de prejuicio racial por parte de los empleados postales.

Esta determinación de la Corte no solo es una interpretación legal, puede tener consecuencias prácticas para millones de personas, que podrían perder paquetes o documentos importantes, por lo que es importante que te preguntes: ¿Qué pasa si no te llega un cheque, documento legal o medicamento?

¿Qué decidió exactamente la Corte Suprema?

La demanda de Lebene Konan generó alerta en el gobierno federal, ya que advirtió que un fallo a favor de la demandante habría generado una avalancha de demandas similares contra el Servicio Postal, que de por sí tenía problemas de liquidez.

Por ello, el juez Clarence Thomas, quien votó por blindar al Servicio Postal, argumentó su fallo en que la ley federal que generalmente protege al correo de demandas por paquetes perdidos, extraviados o no entregados incluye también “la no entrega intencional de correo”.

Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que, si bien la protección contra demandas es amplia, no debería aplicarse a casos en que los paquetes no son entregados por “razones maliciosas”.

Konan, agente de bienes raíces y agente de seguros, afirma que dos empleados de una oficina de correos en Euless, Texas, deliberadamente retuvieron su correo y el de sus inquilinos porque, “no les gustaba que ella fuera negra y tuviera varias propiedades” y, pese a que abrió varias reclamaciones ante el Servicio Postal, el problema nunca se resolvió, provocando que incluso algunos inquilinos tuvieran que mudarse.

¿Cómo me afecta el fallo de la Corte Suprema sobre el USPS?

Este fallo de la Corte exime de responsabilidades civiles al correo, incluso en casos donde se omita o extravíe deliberadamente la entrega de documentos o paquetes de alta importancia.

Esto implica que, si esperas un reembolso y el cheque se pierde, no podrás demandar al USPS por el retraso. En otras palabras, el fallo de la Corte Suprema limita la responsabilidad legal del USPS por correo no entregado, incluso cuando se trate de documentos importantes.

Recuerda que habitualmente el correo debe entregar documentación delicada y confidencial como:

Cheques del IRS

Pagos de beneficios (Seguro Social, estatales)

Documentos judiciales

Tarjetas bancarias

Medicamentos

Si bien el gobierno ha intentado entregar documentación como reembolsos de impuestos o pagos del Seguro Social por medios electrónicos, este proceso no se ha trasladado al 100%.

¿Qué puedes hacer si tu correo no llega?

Si bien el fallo no permite demandar al USPS, sí cuentas con acciones que te permiten intentar localizar un paquete que no llega. Entre ellas:

Presentar una queja formal

Levantar una queja ante la Oficina del Inspector General

Solicitar el rastreo del envío

Pedir la reemisión del pago con la agencia emisora

Optar por depósito directo

Usar correo certificado para documentos importantes

¿El fallo significa que el USPS puede actuar sin consecuencias?

De manera concreta, la respuesta es: No. El fallo solamente anula la posibilidad de solicitar compensaciones económicas por la vía civil.

El propio Servicio Postal cuenta con procesos que ayudan a los ciudadanos en caso de mal funcionamiento, ya sea accidental o deliberado. Entre ellos:

Investigaciones internas

Sanciones disciplinarias

Procesos penales en casos extremos

¿Es mejor no depender del correo físico?

Para evitar extravíos o retrasos en la entrega de documentación delicada, distintos órganos del gobierno insisten en buscar medios de entrega más seguros, especialmente entre la población que ya utiliza herramientas digitales para temas bancarios o financieros.

Si no estás habituado al uso de estas herramientas, es un buen momento para explorar:

Digitalización de pagos

Alertas bancarias

Estados de cuenta electrónicos

Depósito directo (para pagos del Seguro Social o reembolsos de impuestos)

¿Quiénes pueden verse más afectados?

Existen comunidades que enfrentan mayores dificultades para adoptar herramientas digitales, ya sea por desconfianza, falta de conocimientos o acceso limitado a internet:

Adultos mayores

Personas sin acceso digital

Migrantes que reciben documentos físicos

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el fallo de la Corte sobre el USPS



¿El fallo aplica también a paquetes o solo a cartas?

La decisión cubre envíos gestionados por el Servicio Postal: cartas, documentos y paquetes. Si un envío no es entregado o se pierde dentro del sistema del USPS, las opciones para demandar por daños quedan limitadas.

¿Puedo demandar a un empleado individual del Servicio Postal?

En la práctica es muy difícil. Los empleados federales están protegidos por normas que trasladan la responsabilidad al gobierno federal. Las demandas civiles individuales casi nunca prosperan en este tipo de casos.

Si se pierde un cheque del IRS o un pago de beneficios, ¿pierdo mi dinero?

No necesariamente. La agencia que emitió el pago puede cancelar el cheque y emitir uno nuevo, pero el proceso puede tardar semanas. El problema suele ser el retraso, no la pérdida definitiva del dinero.

¿Esto afecta a empresas privadas como FedEx o UPS?

No. Las compañías privadas no tienen inmunidad soberana, por lo que pueden ser demandadas bajo las leyes comerciales normales si hay negligencia.

¿El correo certificado o con seguro ofrece mayor protección?

Sí. Aunque no elimina completamente el riesgo, el correo certificado, con seguimiento o con seguro aumenta la trazabilidad y facilita reclamaciones administrativas.

¿El fallo permite que el Servicio Postal actúe sin consecuencias?

No. El fallo limita las demandas civiles por daños, pero no elimina investigaciones internas, sanciones disciplinarias o cargos penales en casos graves.

Conclusión

El fallo de la Corte Suprema no cambia el funcionamiento diario del correo en Estados Unidos, pero sí establece un límite legal cuando algo sale mal. Si una carta, cheque o documento importante no llega, la vía judicial contra el Servicio Postal prácticamente queda cerrada. El fallo de la Corte Suprema redefine la responsabilidad del USPS y cambia las opciones legales de los consumidores cuando el correo no llega a su destino.

Esto obliga a las personas a prevenir posibles extravíos o retrasos. Activar el depósito directo, las notificaciones digitales y utilizar servicios con seguimiento cuando el envío sea crítico ayuda a reducir riesgos y evitar complicaciones.

Sin embargo, todavía millones de personas dependen del correo físico para recibir pagos y documentos clave. Por ello, la mejor protección es anticiparse y diversificar la forma en que recibes información financiera sensible.

