Leyendas de New York Yankees se rinden ante título histórico de Venezuela en el Clásico Mundial.

Venezuela se ha ganado el aplauso de todo el mundo del béisbol al derrotar a Estados Unidos y conseguir su primer Clásico Mundial. Las leyendas de New York Yankees CC Sabathia y Mark Teixeira también se rindieron ante la gesta conseguida en el IoanDepotPark.

A través de sus perfiles en X, los últimos campeones de una Serie Mundial con los ‘Bombarderos del Bronx’ destacaron la magnitud del logro obtenido por los dirigidos de Omar López.

El miembro del Salón de la Fama, CC Sabathia, puso de manifiesto la capacidad de Venezuela para mantener a Estados Unidos anulado en el marcador durante casi todo el encuentro.

También, por la templanza para venir de atrás cuando Bryce Harper empató a dos el encuentro en la octava entrada.

“Un saludo a Venezuela. Se lo ganaron desde el principio, dando una exhibición durante casi todo el partido y respondiendo de inmediato tras el empate 2-2. Estados Unidos simplemente no pudo conectar bien. Un increíble Clásico Mundial de Béisbol de principio a fin”, escribió.

Shout out to Venezuela…earned that from the jump putting on a clinic most of the game and then an immediate response after 2-2. USA just couldn’t get the bats going. Incredible WBC from start to finish 🙌🏾🏆 — CC Sabathia (@CC_Sabathia) March 18, 2026

El ahora político y candidato al Congreso por el partido republicano, Mark Teixeira, también felicitó a Venezuela por campeonar por primera vez en el Clásico Mundial en su primera final.

“¡Qué orgulloso estoy del equipo de Estados Unidos y de cómo representaron a nuestro país en el Clásico Mundial de Béisbol! Felicitaciones al equipo de Venezuela, ¡un gran torneo!”, redactó.

“Como miembro del primer equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol inaugural de 2006, ¡me alegra que este evento haya recibido la atención y el apoyo que merece!”, concluyó.

So proud of Team USA and how they represented our country in the World Baseball Classic. Congrats to Team Venezuela, great tournament. As a member of the very first Team USA in the inaugural WBC in 2006, I’m happy that this event has gained the attention and support it deserves! — Mark Teixeira (@teixeiramark25) March 18, 2026

Venezuela se suma a la lista de campeones del Clásico Mundial que encabeza Japón (3) y le siguen República Dominicana (1) y Estados Unidos (1).

Estados Unidos, que ha estado en las últimas tres finales del torneo, solo ha ganado en una ocasión el Clásico Mundial de Béisbol desde la creación del torneo en 2006.

La selección de Estados Unidos logró el título en la edición del 2017 ante Puerto Rico. Además de ese campeonato, ahora son doble subcampeones, perdiendo la edición de 2023 ante Japón y ahora la de 2026 ante Venezuela.



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