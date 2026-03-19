Cade Cunningham, estrella de Detroit Pistons, diagnosticado con colapso pulmonar

Una mala noticia ha sacudido a la NBA este jueves. La estrella de Detroit Pistons, Cade Cunningham, fue diagnosticado con un colapso pulmonar que lo mantendrá fuera de las canchas por un tiempo prolongado.

La información la dio a conocer Detroit Pistons a través de un corto comunicado publicado en redes sociales. El base tendrá que ser sometido a más evaluaciones médicas en dos semanas.

“Tras realizar más pruebas, al base de los Pistons, Cade Cunningham, se le diagnosticó un neumotórax en el pulmón izquierdo. Cunningham abandonó el partido del martes contra los Wizards en el primer cuarto. Será reevaluado en dos semanas”, informaron.

Un neumotórax en el pulmón izquierdo es cuando entra aire entre el pulmón y la pared del pecho. Ese aire empuja al pulmón hasta hacerlo colapsar parcial o totalmente. Eso dificulta respirar y suele causar dolor repentino.

Official medical update on Cade Cunningham. pic.twitter.com/sM4S0BNVsR — Detroit Pistons (@DetroitPistons) March 19, 2026

¿Cómo se lesionó Cade Cunningham?

El dos veces All-Star se fue lesionado el pasado martes durante el partido contra Washington Wizards. Cunningham reportó espasmos en la espalda al inicio del primer cuarto luego de lanzarse a por un balón suelto.

El base jugó unos minutos más antes de ser sustituido a mitad del cuarto. Aunque se desconoce el tiempo de baja, se estima que Cunningham pueda volver para el inicio de los playoffs, que comienzan el 18 de abril.

La lesión coincide con una de las mejores rachas de los Pistons (49-19), que lideran la Conferencia Este por 3.5 juegos sobre los Boston Celtics (46-23).

Cunningham, de 24 años, promedia 24.5 puntos y 9.9 asistencias por partido esta temporada, la segunda mejor marca de la NBA. Ha jugado 61 partidos de los 65 necesarios para optar a los premios de la temporada regular, como el MVP, los equipos All-NBA y el Jugador Defensivo del Año.



Sigue leyendo:

· Bam Adebayo consigue la segunda mejor actuación en la historia de la NBA con 83 puntos

· “La NBA no está trayendo a Magic y a Bird de vuelta”

· Donald Trump revela cómo intervino en una pelea de Kobe Bryant en Nueva York