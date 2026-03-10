Bam Adebayo consigue la segunda mejor actuación en la historia de la NBA con 83 puntos

Bam Adebayo hizo historia en la NBA. El pivote del Miami Heat tuvo una actuación de 83 puntos para el segundo registro más significativo de la competencia. La máxima desde aquellos 81 tantos de Kobe Bryant a Toronto Raptors en 2006. Sólo Wilt Chamberlain con sus 100 unidades quedó por delante de lo que hizo el interno en el 150-129 a los Washington Wizards.

La estrella del Heat hizo lo que quiso y el equipo jugó a que tire todo lo que pueda. Tal es así que lanzó 43 tiros de campo (convirtió 20) y otros 43 tiros libres (acertó en 36 de ellos). Además, sumó siete triples en 22 intentos para una de las líneas estadísticas más impensadas de la liga.

Bam Adebayo aprovechó que en frente tuvo a un rival fuera de la lucha por los Playoffs y con varias bajas. Además, Alexandre Sarr (28 puntos en 20 minutos) jugó apenas seis minutos en la segunda parte ante la gran diferencia en el juego. Esto poco le importó tanto al autor del hito como a Erik Spoelstra, que entendió que se dio el contexto ideal para una noche histórica.

A partir de este escenario, la mesa quedó servida para un partido sin precedentes. Primero superó a LeBron James (61) para el máximo registro de un jugador del Heat. Luego Luka Doncic (73) para el mejor partido de goleo en los últimos 20 años. Por último, se adelantó al mismo Kobe Bryant.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Significa mucho

“Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho”, dijo Adebayo. “Le doy gracias a Dios, a mi familia, mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante, este es un momento para ellos”.

“Cuando tenía 43 puntos sabía que sería una noche especial, la pelota me seguía buscando, fui a la línea de tiros libres constantemente, era algo especial”, relató.

La extraordinaria noche de Adebayo superó los 81 puntos que Kobe Bryant consiguió con Los Angeles Lakers frente a Toronto Raptors en 2006, y solo queda por detrás de los 100 puntos que el legendario Wilt Chamberlain anotó ante los New York Knicks en 1962.

Jugadores con más puntos anotados en un partido de NBA

Wilt Chamberlain: 100 puntos (2 de marzo de 1962)

Bam Adebayo: 83 puntos (10 de marzo de 2026)

Kobe Bryant: 81 puntos (22 de enero de 2006)

Wilt Chamberlain: 78 puntos (8 de diciembre de 1961)

Wilt Chamberlain: 73 puntos (13 de enero de 1962)

Wilt Chamberlain: 73 puntos (16 de noviembre de 1962)

David Thompson: 73 puntos (9 de abril de 1978)

Luka Dončić: 73 puntos (26 de enero de 2024)

Wilt Chamberlain: 72 puntos (3 de noviembre de 1962)

Elgin Baylor: 71 puntos (15 de noviembre de 1960)

David Robinson: 71 puntos (24 de abril de 1994)

83 DE BAM 🌶️ pic.twitter.com/z37vdSmsAt — NBA Latam (@NBALatam) March 11, 2026

