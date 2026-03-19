¿Cuánto gana un cajero de Costco?

Trabajar en Costco se ha convertido en una opción atractiva para muchos debido a sus salarios competitivos y condiciones laborales, especialmente en puestos como el de cajero.

En 2025, la empresa anunció aumentos salariales, lo que ha reforzado su reputación como uno de los empleadores mejor pagados en el sector minorista.

Sueldos que llaman la atención

De acuerdo con testimonios de empleados, los cajeros de Costco pueden ganar entre $21 y $33.90 por hora, dependiendo de su experiencia y funciones adicionales.

Un trabajador identificado como BazingaBeeKay compartió su caso, indicando que gana $32.90 por hora como cajero y $33.90 cuando opera montacargas por las mañanas.

Además, señaló que los domingos reciben pago adicional equivalente a 1.5 veces su salario regular.

También explicó que alcanzar el salario máximo puede tomar alrededor de cinco años trabajando a tiempo completo en la empresa.

En cuanto a ingresos, detalló: “Gano $32.90 por hora como cajero y $33.90 por manejar montacargas por la mañana. Los domingos se paga 1.5 veces. Toma alrededor de 5 años llegar al salario máximo trabajando tiempo completo en Costco.

“Mis cheques quincenales son de aproximadamente $1,850 después de impuestos y con 13% destinado a mi Roth/401k”, añadió.

Opiniones de empleados y usuarios

Los salarios han generado sorpresa entre usuarios en línea, quienes consideran que Costco ofrece mejores condiciones que otras cadenas.

“Está increíble. No me sorprende que los empleados de Costco siempre parezcan felices de estar ahí”, comentó un usuario.

Otro señaló: “Trabajo en la industria hipotecaria y veo muchas más personas empleadas en Costco comprando casas en comparación con trabajadores de otras tiendas. Eso dice mucho sobre cómo están pagados”.

Sin embargo, también se menciona que los salarios pueden variar dependiendo del estado, deducciones y otros factores.

Un empleo difícil de conseguir

A pesar de los buenos sueldos, ingresar como cajero no es inmediato. Según testimonios, los nuevos empleados suelen comenzar en posiciones básicas, como recolectar carritos o asistir a cajeros.

“Las personas que responden a preguntas sobre Costco dejan claro que los nuevos comienzan recogiendo carritos o como asistentes de cajero”, compartió un usuario.

Además, las vacantes son limitadas debido a la baja rotación de personal.

“Esos puestos son casi imposibles de conseguir porque todos los quieren. Pagan bien, tienen beneficios y retiro, por eso los empleados se quedan y casi no hay rotación”, explicó otro.

Cómo entrar a Costco

Una de las estrategias más comunes para conseguir empleo es aplicar durante temporadas altas, como las fiestas de fin de año.

“En nuestro Costco local, la mejor oportunidad es durante la temporada navideña. Empiezas como apoyo temporal y luego puedes pasar a medio tiempo y después a tiempo completo”, indicó un trabajador.

Esta vía ha sido utilizada por muchos empleados actuales para integrarse de forma permanente a la empresa.

Un empleador competitivo

Con salarios que pueden superar los $30 por hora y beneficios adicionales, Costco se posiciona como una de las empresas más competitivas para trabajar en el sector retail, lo que explica la alta demanda por sus vacantes.

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