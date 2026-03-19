Dollar Tree cerrará 75 sucursales

Dollar Tree anunció que realizará ajustes en su red de tiendas durante 2026, lo que incluye el cierre de decenas de sucursales como parte de una estrategia enfocada en modernizar su modelo de negocio y seguir expandiéndose.

La decisión forma parte de un plan más amplio que combina cierres selectivos con la apertura de cientos de nuevos puntos de venta.

Cierres y expansión al mismo tiempo

Durante una llamada de resultados del cuarto trimestre en marzo, el director financiero Stewart Glendinning confirmó que al menos 75 tiendas de Dollar Tree serán cerradas.

Sin embargo, esta reducción se verá compensada por la apertura de aproximadamente 400 nuevas sucursales, lo que refleja que la compañía sigue en crecimiento.

Actualmente, la cadena ya supera las 9,000 tiendas, por lo que este tipo de ajustes no resulta inusual en empresas de gran tamaño, que suelen eliminar ubicaciones con bajo rendimiento, contratos próximos a vencer o formatos obsoletos.

Cambio hacia un nuevo modelo de precios

Uno de los principales motivos detrás de estos cierres es la transición hacia el formato de ‘precios múltiples’ que la empresa ha estado implementando en los últimos años.

Este modelo comenzó en 2019 como un plan piloto con 100 tiendas, introduciendo productos de $3 y $5.

Tras su éxito inicial, se expandió a unas 500 sucursales y en 2021 la compañía aumentó su precio base de $1 a $1.25.

Para finales de 2025, cerca de 5,300 tiendas en Estados Unidos ya operaban bajo este esquema, que ahora incluye precios de $1.25, $1.50, $3, $5, $7 e incluso productos de hasta $10.

Tres formatos en evolución

El modelo actual se divide en tres tipos de tiendas:

–Formato 1.0: el modelo tradicional, donde el 95% de los productos cuestan $1.25

–Formato 2.0: mantiene precios base, pero añade secciones con artículos más caros

–Formato 3.0: integra completamente el sistema de precios múltiples

Durante 2025, la empresa convirtió más de 2,000 tiendas a estos nuevos formatos y abrió más de 300 nuevas sucursales 3.0.

Además, unas 585 tiendas existentes fueron transformadas a este modelo el verano pasado.

Resultados positivos pese a críticas

Aunque algunos clientes reaccionaron negativamente al cambio de precios, la compañía asegura que el desempeño ha sido favorable.

El director ejecutivo Michael C. Creedon destacó que la aceptación del nuevo modelo ha sido sólida.

“Aunque la distinción entre nuestros diferentes formatos de tienda es cada vez menos clara a medida que los elementos de precios múltiples se integran en todas las tiendas, nuestras tiendas con este modelo continúan ofreciendo una productividad de ventas significativamente mayor que los formatos tradicionales, lo que refuerza los beneficios estructurales del modelo a medida que lo ampliamos”, explicó.

Inversión millonaria y reestructuración

Para 2026, Dollar Tree planea invertir entre $1,100 millones y $1,200 millones en aperturas, cierres y mejoras de tiendas.

Además, la empresa vendió su cadena Family Dollar el año pasado, lo que le permitió generar capital y reducir deuda, fortaleciendo su capacidad para continuar expandiéndose.

A pesar de estos avances, la compañía también enfrenta un entorno competitivo más fuerte, con nuevos rivales buscando posicionarse en el sector de tiendas de descuento.

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