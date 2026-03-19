Esto es lo que hoy se considera inmoral en EE.UU. (y lo que ya dejó de serlo)

Qué está bien y qué está mal ya no tiene una única respuesta en Estados Unidos. Un nuevo estudio basado en encuestas a nivel nacional muestra que, mientras algunas conductas siguen generando rechazo claro, otras que antes eran cuestionadas hoy se ven como parte de la vida cotidiana.

El informe fue realizado por el Pew Research Center, una de las organizaciones más reconocidas en investigación social en EE.UU. Sus estudios son ampliamente citados porque se basan en muestras representativas y permiten seguir la evolución de las opiniones a lo largo del tiempo. En este caso, el foco está en cómo los estadounidenses evalúan distintas conductas desde el punto de vista moral.

Qué conductas siguen siendo consideradas inmorales

A pesar de los cambios culturales, hay temas donde el consenso se mantiene bastante firme. Según el estudio, una mayoría de los estadounidenses considera que son moralmente inaceptables:

Las relaciones extramatrimoniales.

El abuso de alcohol .

. El uso de drogas.

En estos casos, las diferencias entre grupos son menores. Es decir, más allá de la edad o la ideología, hay límites que siguen siendo compartidos.

El consumo de drogas sigue siendo una de las prácticas más rechazadas en Estados Unidos, según estudios sobre valores sociales. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Los temas que más dividen hoy a la sociedad

Donde el estudio muestra más cambios es en los temas donde ya no hay acuerdo general. En estos casos, las opiniones varían mucho según factores como la edad, la religión o la afiliación política.

Entre los puntos más divididos aparecen:

El aborto.

El consumo de marihuana.

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Estos temas reflejan una sociedad más diversa en sus valores, donde conviven distintas formas de ver lo correcto y lo incorrecto.

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Cómo influyen demócratas y republicanos en lo que se considera inmoral

Uno de los puntos más claros del estudio del Pew Research Center es que la idea de lo que es “inmoral” cambia mucho según la afiliación política. No hay una única visión: hay al menos dos grandes miradas que conviven (y muchas veces chocan).

En general, los republicanos tienden a tener posturas más conservadoras y, los demócratas, suelen ser más permisivos en temas sociales. Esa diferencia se nota especialmente en algunos temas clave:

Aborto

Entre republicanos, una mayoría considera inmoral al aborto.

Entre demócratas, hay mucha más aceptación o posturas intermedias.

Relaciones fuera del matrimonio

Los republicanos tienden a verlas como moralmente incorrectas.

Los demócratas, en mayor proporción, las consideran una decisión personal.

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Relaciones entre personas del mismo sexo

La homosexualidad tiene una amplia aceptación entre demócratas.

Más división (aunque en descenso) entre republicanos.

En EE.UU. varias estados han aprobado el uso de la marihuana a nivel medicinal y recreativo. Crédito: AP

Consumo de marihuana

Más aceptación entre demócratas.

Más rechazo entre republicanos.

El estudio de Pew deja algo claro: la moral en EE.UU. no solo depende de la edad o la religión, también está atravesada por la política. En muchos casos, las opiniones sobre lo que está bien o mal reflejan no solo valores personales, sino también visiones más amplias sobre la sociedad, el rol del Estado y las libertades individuales.

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Lo que ya no se ve como inmoral

Uno de los datos más claros del informe es que varias conductas que antes generaban rechazo hoy son ampliamente aceptadas o consideradas decisiones personales. Por ejemplo:

Tener hijos sin estar casado.

Vivir en pareja sin matrimonio.

Las relaciones entre personas del mismo sexo.

En estos casos, una gran parte de los encuestados ya no las considera un problema moral.

La Corte Suprema legalizó los matrimonios homosexuales en Estados Unidos hace ya muchos años. Las nuevas generaciones ven el tema de otra manera. Crédito: Jose Luis Magana | AP

Por qué este estudio es relevante

El Pew Research Center no solo mide opiniones actuales. También permite comparar cómo cambiaron con el tiempo. Eso es lo que le da valor a este informe: muestra una tendencia. Y algunas de sus conclusiones son interesantes:

Las generaciones más jóvenes tienen posturas más abiertas.

La religión sigue siendo un factor importante en las opiniones.

La polarización política influye en algunos temas.

En otras palabras, no es que desaparecieron los valores, sino que se volvieron más diversos.

Qué dicen estos cambios sobre la vida en EE.UU.

Más allá de los datos, el estudio refleja algo que se ve en la vida cotidiana. Lo que antes podía generar rechazo social hoy, en muchos casos, ya no lo hace.

Esto impacta en la forma en que se construyen las familias, en las relaciones personales y las decisiones individuales, entre otras cosas. Y también explica por qué muchas conversaciones sobre valores generan debate: no todos están mirando la realidad desde el mismo lugar.

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