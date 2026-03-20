7 dúos de superalimentos para potenciar tu salud, según Harvard

Café con leche o panquecas con miel son algunas de las combinaciones que a todos nos encantan. Sin embargo, existen mezclas de alimentos que, al emparejarse, se convierten en auténticos superalimentos. Tal es el caso del clásico arroz con huevo, pero existen muchas más parejas con un poder nutricional superior, tal como lo indica un reciente estudio de la Universidad de Harvard.

Más allá de nuestras preferencias personales, los expertos recomiendan ciertas combinaciones que son mucho más beneficiosas para nuestro organismo que consumir cada alimento por separado. Esto sucede porque actúan de forma sinérgica, lo que significa que su efecto combinado es mayor que la suma de sus partes. Al consumirlos juntos, estos alimentos permiten que el cuerpo absorba los nutrientes de manera óptima.

La dietista Nancy Oliveira, directora del Servicio de Nutrición y Bienestar del Hospital Brigham and Women’s (afiliado a Harvard), advierte que combinar ciertos alimentos es una forma sencilla de obtener un mayor beneficio nutricional por tu inversión. “Las combinaciones inteligentes promueven la saciedad, esa sensación de plenitud que puede ser difícil de alcanzar al consumir solo uno de los alimentos”, agrega.

Según expertos de la Universidad de Harvard, combinar ciertos alimentos crea una “sinergia” que potencia la absorción de nutrientes. Crédito: Shutterstock

Es importante tomar en cuenta que la forma en que cada persona metaboliza los nutrientes es muy individual. “Esto significa que no hay garantía de que tu cuerpo extraiga la misma cantidad de nutrientes de una combinación de alimentos que, por ejemplo, tu hermana, o viceversa”, aclara la experta.

«Pensar en coger un puñado de uvas o frutos secos está bien, pero podría ser beneficioso planificar un poco más: crear combinaciones de tentempiés o preparar una comida con varios componentes. Obtendrás una variedad de nutrientes, mejorarás la absorción de vitaminas y te sentirás satisfecho durante más tiempo», dice Oliveira.

Dúos dinámicos nutricionales, según Harvard

Salmón, brócoli y arroz salvaje

Los pescados grasos aportan omega – 3 para el funcionamiento del cerebro. Crédito: Shutterstock

Este poderoso trío conforma un aporte nutricional fundamental para la salud ósea. Obtener estas vitaminas que fortalecen los huesos en una sola comida es excelente, especialmente para mujeres con osteoporosis. La clave reside en el calcio del salmón y el brócoli, potenciado por la vitamina K presente en el arroz salvaje.

Frijoles y arroz integral

El clásico de la abuela tiene el sello de aprobación de Harvard. No es solo costumbre, es ciencia pura. El arroz con frijoles es el ejemplo perfecto de un “dúo dinámico nutricional”. Crédito: Shutterstock

Una combinación de bajo presupuesto que se convierte en una proteína completa. Al mezclar la fibra de los frijoles con los nueve aminoácidos esenciales del arroz, ayudamos a mantener la masa muscular y a transportar nutrientes por el organismo. Además, la fibra ralentiza la digestión de los carbohidratos, manteniendo los niveles de saciedad por más tiempo.

Hojas verdes y frutos cítricos

Las verduras de hoja verde y las frutas como las fresas son alimentos antiinflamatorios. Crédito: Shutterstock

Una tendencia saludable es la ensalada de espinacas y cítricos. La vitamina C de las frutas es vital para optimizar la absorción del hierro de origen vegetal presente en las espinacas. Otra opción deliciosa es el hummus con pimientos, un snack estupendo para mejorar tus niveles de energía.

Tomate con aceite de oliva o aguacate

Ensalada de tomate con aguacate. Foto: Shutterstock. Crédito: Shutterstock

Al agregar un chorrito de aceite de oliva a los tomates, o combinarlos con aguacate, se potencia la absorción de licopeno. Este es un potente antioxidante que ayuda a prevenir el daño celular relacionado con enfermedades crónicas. El licopeno funciona mucho mejor en presencia de grasas saludables.

Cúrcuma y pimienta negra

La curcumina de la cúrcuma y la piperina de la pimienta son la mejor combinación. Crédito: Shutterstock

Esta pareja se ha popularizado para potenciar la curcumina (componente activo de la cúrcuma). Al mezclarla con la piperina de la pimienta negra, su absorción mejora notablemente, multiplicando sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes en el cuerpo.

Cereales enriquecidos y leche

No es casualidad que esta combinación sea un clásico. Combina la vitamina D (añadida a la mayoría de los cereales) con el calcio de la leche. La vitamina D es la “llave” que ayuda a los intestinos a absorber el calcio para que entre al torrente sanguíneo, manteniendo huesos y músculos sanos.

Manzanas y mantequilla de maní

La mantequilla de maní aporta fibra, cuyo consumo puede ayudar a combatir el estreñimiento. Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Un snack delicioso que aporta una “tripleta” de nutrientes: fibra, proteínas y grasas saludables. “Al combinar estos ingredientes, es más probable que te sientas satisfecho por más tiempo que si comes la fruta sola, ya que estos componentes permanecen más tiempo en el intestino”, explica Oliveira.

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