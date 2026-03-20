Adidas desvela las espectaculares segundas equipaciones para el Mundial 2026 (Fotos)

El camino hacia el Mundial 2026 tomó una nueva paleta de colores. Adidas presentó oficialmente las segundas equipaciones de sus federaciones, destacando diseños que rinden homenaje al arte, la geografía y la historia.

La colección se caracteriza por detalles personalizados en el cuello y patrones gráficos que buscan conectar emocionalmente a los jugadores con sus raíces mientras compiten en los escenarios de Estados Unidos, México y Canadá.

Arte y Patrimonio

La propuesta de este año destaca por su profundidad conceptual. Argentina apuesta por una base negra con patrones ondulantes en azul y blanco que evocan el arte tradicional y el Sol de Mayo. Por su parte, Bélgica rinde un tributo único al surrealismo de René Magritte; su camiseta incluye la frase “Ceci n’est pas un maillot” (Esto no es una camiseta) en el cuello, jugando con la famosa obra del artista.

España también se suma a la tendencia cultural con un diseño inspirado en su tradición literaria. El patrón en color pirita imita los grafismos de manuscritos antiguos sobre una base de blanco roto, rematado con una “Ñ” grabada que celebra el idioma español. En una línea similar, Italia recurre a su maestría textil, presentando un patrón que imita los tejidos de las chaquetas de traje clásicas que la selección ha lucido en sus momentos de gloria.

Latinoamérica en la piel

El continente americano presenta propuestas vibrantes. Venezuela opta por un blanco nítido con detalles en amarillo, azul y rojo, recuperando un escudo de corte clásico (1961-1967).

Perú, por otro lado, rompe esquemas con una base negra y detalles fluorescentes inspirados en la estética “chicha” de sus carteles tradicionales. Finalmente, Curazao rinde homenaje a Willemstad, Patrimonio de la Humanidad, con colores amarillo pastel, turquesa y naranja que imitan las fachadas de Punda y Otrobanda.

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