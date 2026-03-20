DEA estaría investigando a Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría sido designado como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, en medio de una investigación en curso de fiscales federales en Nueva York sobre supuestos vínculos con narcotraficantes, informaron fuentes y documentos consultados por The Associated Press.

De acuerdo con esos registros, Petro ha aparecido en múltiples indagaciones de la DEA desde 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales.

Entre los presuntos hechos bajo revisión se mencionan posibles vínculos con el cártel de Sinaloa, así como un supuesto uso de su política de “paz total” en beneficio de narcotraficantes que habrían contribuido a su campaña presidencial.

También se citan señalamientos sobre el presunto uso de fuerzas del orden para facilitar el tráfico de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.

La categoría de “objetivo prioritario” es utilizada por la DEA para personas que, a su juicio, tienen un impacto significativo en el narcotráfico.

La investigación en Nueva York

Fiscales federales de Brooklyn y Manhattan han interrogado en los últimos meses a narcotraficantes sobre posibles vínculos con Petro, incluyendo acusaciones de que representantes del mandatario habrían solicitado sobornos para evitar extradiciones a Estados Unidos.

Parte de la investigación se centra en supuestas negociaciones con reclusos en la cárcel La Picota, en Colombia, a quienes se les habría ofrecido no ser extraditados a cambio de beneficios.

Sin embargo, una de las fuentes citadas por AP indicó que no está claro si los fiscales han implicado directamente a Petro en algún delito. Las investigaciones se encuentran en fase inicial y no se sabe si derivarán en cargos.

Los documentos revisados también mencionan presuntos vínculos con otros grupos criminales, como el Cártel de los Soles en Venezuela. Además, incluyen declaraciones de una fuente que aseguró que Petro habría utilizado a antiguos asesores y a funcionarios de la petrolera estatal Ecopetrol para blanquear fondos en el extranjero.

Gustavo Petro respondió

El presidente colombiano negó las acusaciones y aseguró que en su país “no existe una sola investigación” en su contra por vínculos con narcotraficantes.

“Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, afirmó.

Señaló que dedicó años a denunciar relaciones entre criminales y políticos en Colombia, lo que —según dijo— puso en riesgo su vida y provocó el exilio de su familia.

Sobre su campaña presidencial de 2022, insistió en que no aceptó recursos ilícitos. “Siempre he dicho a los gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, afirmó.

Agregó que las investigaciones en Colombia no encontraron financiamiento irregular.

El mandatario atribuyó las denuncias a sectores de la extrema derecha colombiana, a los que acusó de tener vínculos con el narcotráfico.

La embajada de Colombia en Washington también rechazó las versiones y señaló que se basan en información no verificada.“Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna”, indicó en un comunicado, en el que agregó que las insinuaciones “carecen de fundamento legal y fáctico” y pidió interpretar los reportes con cautela.

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