El Departamento de Finanzas de Nueva York tiene nuevo comisionado: Richard Lee

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el nombramiento de Richard Lee como nuevo comisionado del Departamento de Finanzas (DOF), organismo encargado de administrar las leyes tributarias y recaudar los ingresos que sostienen los servicios municipales.

El DOF recauda más de $50,000 millones de dólares al año, valora más de 1 millón de propiedades con un valor de mercado superior a $1.5 billones de dólares y gestiona una tesorería municipal de $10,000 millones de dólares, además de asesorar a los sistemas de pensiones y al plan de compensación diferida.

“El Departamento de Finanzas desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de nuestra ciudad”, afirmó Mamdani, quien subrayó que los servicios públicos dependen de esos ingresos.

Añadió que, pese a la “grave crisis fiscal”, su administración no sacrificará servicios esenciales y consideró que Lee es “la persona idónea” para dirigir la agencia.

Por su parte, Richard Lee expresó que es “un honor” asumir el cargo y continuar su trabajo al servicio de la ciudad. Señaló que, en medio de una crisis de asequibilidad, el gobierno debe garantizar que los neoyorquinos puedan permanecer en la ciudad.

“Podemos trabajar juntos para asegurar que las finanzas de la ciudad sirvan equitativamente a los neoyorquinos”, indicó.

Lee se desempeñaba recientemente como director de la División de Finanzas del Ayuntamiento de Nueva York, donde brindaba análisis presupuestarios a los concejales y supervisaba el gasto de las agencias.

Anteriormente, fue director de presupuesto del presidente del distrito de Queens y ocupó cargos similares en el Concejo Municipal. Inició su carrera en la organización Asian Americans for Equality, donde lideró iniciativas de políticas públicas.

Es licenciado en Políticas Públicas y Administración por la Universidad Carnegie Mellon y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York. Es originario de Queens y reside en Flushing.

El nombramiento fue respaldado por varias figuras públicas. La congresista Grace Meng destacó su experiencia como asesor presupuestario, mientras que la presidenta emérita del Concejo Municipal, Adrienne Adams, señaló que su liderazgo ha contribuido a proteger áreas clave como bibliotecas, parques e instituciones culturales.

El senador estatal Leroy Comrie resaltó su “integridad, experiencia y compromiso”, y el senador John Liu afirmó que cuenta con el liderazgo necesario para enfrentar los retos fiscales. Organizaciones como el Center for NYC Neighborhoods y el New Economy Project también valoraron su trayectoria y conocimiento en temas financieros y comunitarios.

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