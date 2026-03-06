Los últimos nombramientos de Zohran Mamdani en la Alcaldía de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en las últimas dos semanas tres nuevos nombramientos en tres áreas: pequeñas empresas, cultura y servicios sociales.

Mamdani nombró el pasado lunes a Kenny Minaya como comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas.

Minaya, quien se desempeñó desde 2022 como Primer Comisionado Adjunto del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, supervisará ahora las operaciones del SBS, con el objetivo de reducir la burocracia y facilitar la apertura y gestión de negocios locales.

“Con Kenny Minaya al frente de SBS, reduciremos obstáculos y apoyaremos a los emprendedores en todos los distritos, porque cuando los negocios de nuestros barrios prosperan, Nueva York prospera”, declaró Mamdani citado en una nota de prensa.

Minaya, hijo de migrantes dueños de una panadería en Inwood, destacó su experiencia personal y profesional. “Estoy emocionado de trabajar codo a codo con los propietarios de pequeñas empresas y de aportar mi conocimiento en políticas públicas y experiencia directa en los barrios de la ciudad”, manifestó.

El 28 de febrero, el alcalde designó a Diya Vij como comisionada del Departamento de Asuntos Culturales, la mayor agencia municipal de financiación cultural del país.

Vij regresa a la agencia tras su paso por la administración del exalcalde Bill de Blasio, donde lideró el programa Artistas Públicos en Residencia y promovió la integración del arte en la vida cívica.

En su nuevo cargo, buscará garantizar que la ciudad siga siendo un espacio donde los artistas puedan vivir, crear y desarrollar sus carreras, afirmó la alcaldía.

“Diya es una líder visionaria que entiende que el arte no es un lujo, sino un bien público esencial”, afirmó Mamdani.

Vij, que también trabajó como curadora en Creative Time y en instituciones como High Line y Powerhouse Arts, indicó que su prioridad será extender la agenda de asequibilidad para artistas y fortalecer el acceso a oportunidades culturales en los cinco distritos.

Previo a estos nombramientos, el 25 de febrero, Mamdani nombró a Erin Dalton como comisionada del Departamento de Servicios Sociales.

La alcaldía señaló que Dalton cuenta con experiencia en la dirección del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Allegheny, donde impulsó avances en vivienda, atención a personas sin hogar y salud mental.

Según, logró reducir casi en un 98% el número de personas sin refugio durante el invierno y mejorar la coordinación de los servicios sociales.

“Erin Dalton comprende los desafíos complejos que enfrentan los neoyorquinos y aportará liderazgo, innovación y compasión al DSS”, señaló la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Helen Arteaga.

Dalton resaltó que trabajará para que los residentes más vulnerables accedan a servicios de manera eficiente y con dignidad, abordando necesidades básicas como vivienda, alimentación y cuidado infantil seguro.

