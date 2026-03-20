Erik “Terrible” Morales enfrentará proceso legal por presunto abuso sexual en México

La Fiscalía General del estado de Baja California en México, informó este viernes que Erik “Terrible” Morales fue vinculado a proceso al ser acusado de abuso sexual agravado.

Una jueza de control dictaminó esta determinación luego de la audiencia que inició en la tarde de este jueves, según reportó el Semanario Zeta.

Cabe mencionar que este evento fue cancelado hasta en cuatro ocasiones hasta que finalmente se llevó a cabo esta semana y tuvo una duración de casi 24 horas.

A finales de julio será la próxima audiencia en donde #ErikMorales #TerribleMorales enfrentará los cargos en su contra derivado de las #investigaciones que demorarán cuatro meses.

Los detalles en #SemanarioZETA https://t.co/PgYTiWa7Jt pic.twitter.com/6HJTAILR3W — ZETA Tijuana (@ZETATijuana) March 20, 2026

¿Qué pasó con el “Terrible” Morales?

Desde el de julio de 2025 se presentó una denuncia formal a Erik Morales por abuso sexual agravado. De acuerdo con el relato de la víctima, fue llamada a la oficina del ex boxeador mientras realizaba con normalidad sus actividades diarias en el Palacio Municipal, pero Morales cerró la puerta e hizo algunas insinuaciones sexuales, además de agredirla físicamente.

En su relato menciona que pudo escapar gracias a que tocaron la puerta, pero ya había sido agredida: “Me tomó de los brazos con fuerza, besó mi boca a la fuerza, pegó su cuerpo al mío, lo hizo a la fuerza”.

Esto provocó que la víctima presentara su renuncia el 10 de julio ante la Sindicatura Municipal y la Fiscalía Estatal debido a que no podía regresar a su trabajo por las secuelas de ese incidente con el ex pugilista. Después Ismael Burgueño Ruiz, Alcalde de Tijuana, pidió la renuncia de Erik “El Terrible” Morales.

¿Cómo será el proceso?

De acuerdo con diferentes reporte cercanos al ex boxeador, su proceso será en libertad, luego de que el juez determinara que no se requieren medidas cautelares.

La única restricción solicitada fue que no se le acercara a la víctima, quien ha pedido que sus datos personales se mantengan en reserva y no se haga un caso público.

La próxima audiencia de Erik “El Terrible” Morales y este caso en el que está implicado se llevará a cabo el próximo 20 de julio, siendo un día determinante en el desarrollo de este caso porque los abogados defensores deberán presentar las pruebas que intentaron exponer en la audiencia inicial, pero se les fue negado.

Vinculan a proceso a “El Terrible” por abuso sexual; audiencia se extendió por más de 24 horas



Tras una audiencia maratónica de más de 24 horas, una jueza de control determinó vincular a proceso al ex campeón mundial de boxeo Erik “El Terrible” Morales por su probable… pic.twitter.com/GhQTCBMuOh — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) March 20, 2026

Seguir leyendo:

Erik Morales habla sobre los planes de Dana White y Zuffa Boxing

Erik Morales sale en defensa del Canelo Álvarez

Erik Morales revela el motivo por el que venció Terence Crawford al Canelo