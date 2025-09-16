Erik Morales revela el motivo por el que venció Terence Crawford al Canelo

El icónico boxeador mexicano, Erik ‘Terrible’ Morales, decidió pronunciarse sobre el reciente triunfo del estadounidense Terence Crawford sobre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez para convertirse en el nuevo monarca indiscutido de los pesos súper medianos; enfrentamiento que se realizó en la ciudad de Las Vegas, Nevada, y en el que el norteamericano terminó siendo vencedor por decisión unánime.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para Un Round Más, dnde elogió la técnica y capacidades físicas del norteamericano para poder tener el completo control del encuentro ante el tapatío; asimismo resaltó que Crawford rompió con la ventaja por el peso natural de ambos y eso le permitió acabar con los pronósticos que colocaban al Canelo como amplio vencedor.

“Fue una gran sorpresa en cuanto a la capacidad del peso, porque sorpresa como técnica, pues la verdad es que muchos compañeros platicábamos que Crawford era un gran peleador técnico y hablamos constantemente del peso, de que un buen peso chico no le puede ganar a un gran peso grande. Sin embargo nos olvidamos de la técnica y un gran técnico, un gran golpeador no le puede ganar a un técnico”, expresó el Terrible en sus declaraciones.

Es importante resaltar que el Canelo Álvarez hizo todo lo posible para intentar impactar a Terence Crawford en el cuadrilátero, aunque esto no lo pudo conseguir debido a la sorpresiva agilidad que demostró el peleador a pesar de haber escalado dos divisiones para llegar hasta las 168 libras; consideró que incluso en los intercambios en la zona corta fue superado por su rival.

“Más allá de que lo llevara a la escuela, (Crawford) le dejó en claro que lo tienen bien visto, tienen el antídoto bien definido para ganar una pelea. La pelea pasada fue el mismo son, en esta pelea pasó lo mismo: le adivinaron los golpes, destacó el peleador.

“Peleadores habilidosos que son técnicos lo alcanzan a leer rápidamente qué golpe viene, con mucha facilidad le paran los golpes y lo contragolpean, prácticamente Canelo quedó expuesto, ya que quiso usar el boxeo solamente de poder y prácticamente no fue suficiente”, enfatizó Morales en la entrevista.

Para finalizar, el Terrible Morales cuestionó la decisión tomada por los jueces 115-113 a favor de Terence Crawford, esto al considerar que existió un completo dominio por parte del peleador estadounidense en el Allegiant Stadium; afirmó que el Canelo terminó ganando únicamente un asalto y esto demuestra el bajo rendimiento que mostró durante el combate.

“Estuve viendo la transmisión y la mayoría no le dieron más de dos rounds a Canelo. Yo no le di más que un round, que fue el cuarto. A mí no se me hizo que fuera una pelea cerrada, como alcanzo a ver las calificaciones que los jueces dieron unas calificaciones demasiado cerradas”, concluyó el Terrible Morales.

