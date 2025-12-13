Erik Morales habla sobre los planes de Dana White y Zuffa Boxing

El reconocido campeón mundial de boxeo, Erik ‘Terrible’ Morales, decidió pronunciarse sobre la creciente polémica que ha surgido por parte del jeque saudí Turki Al-Alshikh y del presidente de la UFC, Dana White, tras la creación de Zuffa Boxing; esto al considerar los crecientes rumores sobre su objetivo de querer controlar el pugilismo mundial.

Estas declaraciones las realizó el múltiple monarca durante una entrevista ofrecida para el canal Un Round Más, donde consideró que si la intención de estas figuras es la de dominar el boxeo no lo tendrán nada sencillo debido a que es un deporte “donde el universo es muy grande”.

Recordemos que TKO y Zuffa Boxing están buscando hacer todo lo posible para unificar todos los cinturones y crear un solo título y un único ranking mundial, hecho que ha sido rechazado por los organismos internacionales y demás personas vinculadas al deporte; ante este motivo el Terrible sostuvo que es algo que ninguna persona podrá lograr.

El histórico boxeador mexicano considera que es incierto el futuro entre Canelo y Benavídez. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“Yo creo que el boxeo es muy grande, yo creo que nadie lo va a poder controlar. El boxeo y los boxeadores, los entrenadores, los representantes y las promotoras son un universo muy grande. Es como querer tapar el sol con un dedo, pues no se puede. El universo es inmenso, así es el boxeo, tiene muchos promotores, muchos representantes, muchos boxeadores”, expresó.

El tetracampeón mundial mexicano aseguró que la nueva promotora de Dana White sí llegará a tener mucho éxito y contará con bastantes peleadores debido a todo lo que ha conseguido con la UFC, pero también consideró que no logrará acabar con otras prootoras ya establecidas que cuentan con grandes estrellas del deporte.

“¿Dana White y su nueva empresa tendrán algo de éxito? Sí. ¿Tendrán peleadores que quieran participar? Sí, seguramente. Pero no creo que le robe el espectáculo al boxeo en general, yo creo que los promotores y empresas bien establecidas como Top Rank, empresas bien establecidas como Matchroom, como Golden Boy y algunos otros están muy fuertes, muy sólidos, tienen peleadores constantemente de mucha calidad. Y el boxeo es tan grande que le alcanza para todos. Así que no se preocupen, todos van a tener la oportunidad de ver lo que ustedes quieran ver, eso es lo más importante”, destacó.

Dana White considera una mala decisión el Paul vs Joshua. Crédito: Evan Vucci | AP

Para finalizar, Erik Morales sostuvo que la idea de crear un único ranking mundial es algo muy complicado de lograr debido a que si ya es difícil que un boxeador pueda tener oportunidades para un título mundial con cuatro organismos, sería mucho peor teniendo que luchar por un único cinturón.

“Yo creo que al final del día el boxeo ha evolucionado. Con la ley Muhammad Ali tenemos acceso a la información, la gente de UFC no tiene acceso a su información. Pero veo que es una empresa controlada por una sola persona y lo veo difícil, ¿no? Si habiendo cuatro organismos mundiales, cuatro diferentes campeones te da oportunidad de decir, ‘ah, pues si no me da la oportunidad éste, con éste, con éste o con éste’. Si son dos, pues cada quien agarra uno. Si son tres, cuatro, cinco, pues ahí van, ¿no? Y ahí van de cuatro en cuatro. No nos alcanza el tiempo para las peleas, hay peleas que nunca se dan. Imagínense con un solo organismo, pues estaría de la chingad*, pues nunca te tocaría turno para disputar el título mundial”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Carl Froch advierte a Jake Paul sobre el riesgo que representa Anthony Joshua

–Antonio Mohamed habla sobre la opción de tener a Alexis Vega en la final

–Erling Haaland alaba la carrera de Messi y Cristiano: “Son una inspiración”