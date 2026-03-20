IRS: Últimos días para declarar impuestos y evitar multas en 2026

Recuerda que la fecha límite para presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) es el 15 de abril de 2026, y no cumplir con este plazo puede provocarte multas de hasta 25% del impuesto adeudado, además de intereses acumulados.

Para millones de contribuyentes, especialmente quienes aún no han presentado, el tiempo se reduce y las opciones se vuelven más limitadas.

El riesgo real de no declarar a tiempo

Si no presentas tu declaración de impuestos antes de la fecha límite, puedes provocarte consecuencias más serias de lo que crees. El IRS establece sanciones específicas que comienzan a aplicarse desde el primer día de retraso.

La multa por no declarar puede alcanzar el 5% mensual del monto adeudado, hasta un máximo del 25%.

“La penalización por no presentar la declaración puede acumularse rápidamente si no se actúa a tiempo”, señala el IRS en su guía oficial.

Multas e intereses: cuánto podrías pagar de más

Además de la multa por no presentar la declaración, existe una penalización adicional por no pagar los impuestos a tiempo.

5% mensual por no declarar (máximo 25%)

(máximo 25%) 0.5% mensual por no pagar

Intereses diarios sobre el saldo pendiente

Esto significa que una deuda relativamente pequeña puede crecer rápidamente si no tomas medidas.

Recuerda que el IRS advierte que “los intereses continúan acumulándose hasta que el saldo se paga en su totalidad”.

Qué hacer si no estás listo antes del 15 de abril

No estar preparado no significa que no tengas opciones. Existen mecanismos legales para evitar que te impongan sanciones mayores.

Una de las más importantes es solicitar una extensión mediante el Formulario 4868. Con ella puedes:

Recibir una extensión automática de 6 meses

Nueva fecha límite: octubre de 2026

Recuerda que no evita el pago, solo retrasa la presentación

El IRS indica que “una extensión para declarar no es una extensión para pagar”. Este es el error más común: pensar que todo se puede posponer.

El detalle para contribuyentes en Nueva York y Nueva Jersey

En estados como Nueva York y Nueva Jersey, donde el costo de vida es más alto y muchos trabajadores tienen varias fuentes de ingreso, el proceso de declaración puede ser más complejo. Además, impuestos estatales y locales pueden añadir presión adicional si no planificas correctamente.

El detalle que muchos pasan por alto

Incluso si no puedes pagar el total de tus impuestos, es mejor presentar la declaración a tiempo, ya que reduce significativamente las multas.

El Servicio de Defensa del Contribuyente explica que “la multa por no presentar es significativamente mayor que la de no pagar”.

En términos prácticos:

Declarar y no pagar = menor penalización

No declarar = multa más alta

Es una diferencia clave que puede ahorrarte dinero.

Opciones si no puedes pagar tus impuestos al momento de declarar

Recuerda que el IRS ofrece alternativas para quienes no pueden cubrir el monto total de inmediato:

Planes de pago a plazos

Acuerdos de pago parcial

Programas de alivio en casos específicos

“Los contribuyentes que no pueden pagar deben comunicarse para explorar opciones en lugar de ignorar la deuda”, señala el IRS en su guía para la presentación de declaraciones.

No hacerlo puede generar sanciones más severas, incluyendo embargos.

Por qué esto importa ahora para millones de contribuyentes

A medida que se acerca la fecha límite, la presión aumenta. Cada año, millones de personas retrasan su declaración, lo que incrementa el riesgo de que incurran en errores y reciban sanciones innecesarias.

Para la comunidad hispana, donde muchos contribuyentes están obligados a declarar por generar ingresos mixtos o trabajos independientes, este proceso puede ser más complejo.

En términos prácticos, esto puede sentirse especialmente en quienes:

Recibieron formularios 1099

Tienen múltiples fuentes de ingreso

No cuentan con asesoría fiscal

La recomendación para los contribuyentes siempre será actuar a tiempo. Esta es la clave para hacer la diferencia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las multas y otras sanciones por no declarar impuestos

¿Qué pasa si no presento mis impuestos antes del 15 de abril de 2026?

Puedes enfrentar multas de hasta 25% del impuesto adeudado, además de intereses acumulados.

¿Puedo pedir una extensión para declarar?

Sí, mediante el Formulario 4868 puedes obtener 6 meses adicionales, pero debes estimar y pagar lo adeudado.

¿Qué pasa si no puedo pagar mis impuestos?

El IRS ofrece planes de pago, pero debes presentar tu declaración para acceder a estas opciones.

¿Es peor no declarar o no pagar?

No declarar es peor, ya que la multa es más alta que la de no pagar.

¿Los intereses se detienen si pido extensión?

No. Los intereses siguen acumulándose hasta que pagues el total.

Conclusión

El cierre de la temporada de impuestos en Estados Unidos no solo marca una fecha en el calendario, sino una decisión financiera clave. Dejar pasar el plazo sin actuar puede generar costos innecesarios que se acumulan rápidamente.

En un entorno donde el crédito es más caro y el dinero rinde menos, evitar una multa del IRS es aún más importante. Más que cumplir con una obligación, se trata de proteger la estabilidad financiera en un momento donde cada dólar cuenta.

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