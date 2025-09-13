Actor de cine y TV baleó a hispana en pelea vial provocando cierre universitario: acusación en NJ

Ernest W. Heinz, actor secundario de cine y TV que trabajó en la famosa serie de HBO “Los Soprano”, fue acusado de intento de homicidio por supuestamente dispararle a una mujer hispana en la cara durante un incidente de furia al volante el jueves en Nueva Jersey.

Heinz, de 46 años y residente de Port Republic, fue arrestado tras presuntamente dispararle a Maritza Arias Galva durante un incidente aislado de furia al volante cerca de la Universidad Stockton, informó ayer el Departamento de Policía de Galloway Township.

El tiroteo ocurrido fuera del campus provocó el cierre de la universidad durante aproximadamente tres horas la tarde del jueves mientras las autoridades buscaban al sospechoso, comentó Daily News. La policía finalmente localizó a Heinz después de que Arias Galva llamara al 911 para informar que le habían disparado en la cara y describiera a su atacante y su auto, una camioneta Honda blanca en la que había huído del lugar por Vera King Ferris Drive.

Cuando los agentes llegaron para atender a la víctima, la encontraron con una herida en la parte superior de la nariz, según informó ABC News. Fue trasladada a un hospital y luego reportada en condición estable.

Heinz fue finalmente detenido después de que las autoridades lo rastrearan hasta una vivienda en la urbanización Blue Heron Pines en Galloway Township. Posteriormente, se ejecutaron órdenes de registro en tres residencias en Port Republic, una en Galloway y dos vehículos, aunque la policía no proporcionó detalles de esos allanamientos.

No está claro qué tipo de incidente entre Heinz y Arias Galva provocó el tiroteo. El actor fue acusado de intento de homicidio, agresión con agravantes y otros delitos relacionados con armas. Quedó recluido en Atlantic County Justice Facility, con una audiencia programada para la próxima semana. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Además de sus papeles menores en cine y televisión, a Heinz también se le atribuye su trabajo como modelo facial para la serie de videojuegos “Resident Evil”. Según su portal oficial, también es corredor inmobiliario e hipotecario.

Además de los accidentes, la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. Esta semana un hombre sufrió una doble fractura de mandíbula al ser golpeado por otro conductor que quería su lugar de estacionamiento en Newark, la ciudad más poblada de NJ. A fines de agosto una mujer de 68 años fue golpeada con puñetazos y derribada al suelo mientras intentaba estacionarse en un supermercado en Brooklyn (NYC).

En julio Philomena Mistretta fue sentenciada a siete años de prisión tras declararse culpable de atropellar deliberadamente a una mujer mayor con su minivan durante una discusión en un centro comercial en Long Island (NY). También ese mes Agustín Fuentes Sánchez (56), pasajero de un auto, fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma como sospechoso de apuñalar con un destornillador a un peatón al discutir en Nueva Jersey. Además un conductor se dio a la fuga tras atropellar a tres mujeres en una acera luego de una aparente disputa ocurrida al amanecer en El Bronx (NYC).

En junio Chaquasia Pigford fue detenida en Carolina del Sur y traída de vuelta a NYC para enfrentar cargos como sospechosa de atropellar fatalmente a Tiffany Cifuni (32), quien estaba embarazada, durante una discusión tras un choque en Brooklyn.

En abril el motorista Ibis Báez (29) falleció en un aparente episodio de furia vial en Long Island (NY). En marzo Juliette Piscopo, joven de 26 años, fue acusada de intento de homicidio tras un presunto tiroteo por furia al volante en Nueva Jersey.

En febrero un conductor que chocó por detrás a otro en una autopista de Brooklyn (NYC) se puso furioso cuando la víctima quiso tomarle una foto y le lanzó su auto antes de darse a la fuga a toda velocidad con el hombre aferrado al capó.

En julio de 2024 Clement Boateng fue detenido como sospechoso del apuñalamiento fatal de Ronald Gómez Mesa durante una trifulca que comenzó con un choque menor a plena luz en El Bronx (NYC). También ese mes Christian Alvarado, joven de 29 años, fue fatalmente baleado afuera de su auto chocado en el condado Rockland de Nueva York. Horas después un conductor fue golpeado en la cabeza y su pasajero resultó apuñalado en una aparente pelea por un servicio de traslado en Brooklyn (NYC).

En junio del año pasado Layla Adredini fue sentenciada a 20 años de cárcel por haber subido con su camioneta a una acera persiguiendo a un hombre, pero en cambio arrolló fatalmente a una anciana que estaba sentada en Brooklyn.

En mayo de 2024 un hombre se declaró culpable de conducir borracho y matar a golpes a David McKenzie, luego de que ambos estuvieron involucrados en un accidente automovilístico en Long Island (NY). En abril de ese año un choque y una persecución entre dos autos terminó cuando un conductor acuchilló a otro en el Upper East Side de Manhattan (NYC). Días antes un adolescente latino murió en los brazos de su padre después de ser apuñalado en el corazón durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

A fines de marzo de 2024 dos pandilleros fueron sentenciados por matar a un joven en Long Island tras una pelea vial y esperaban juicio por otro homicidio similar en Nueva Jersey. En febrero del año pasado una mujer acuchilló a un taxista en el cuello cuando él intentó cobrarle el pago del viaje en Queens (NYC).

En enero de 2024 una mujer arrolló fatalmente a una hispana al pelear por un hombre en un edificio de vivienda públicas (NYCHA) en East New York, Brooklyn. También ese mes un hispano apuñaló a un conductor en una pelea vial a plena luz. En diciembre de 2023 un hombre y una mujer fueron atacados por un conductor que empuñaba un martillo durante una discusión vial que se volvió violenta la noche de Navidad en Queens (NYC).

En octubre de 2023 un hispano de 50 años fue atropellado fatalmente en Queens (NYC) en medio de un violento ataque de furia. Apenas un día antes un abuelo inmigrante había muerto a golpes luego de un choque menor también en ese condado.

En septiembre de 2023 una maestra aspirante a modelo murió días después de ser baleada en la cabeza afuera de “Home Depot” en Brooklyn (NYC), en una aparente pelea por un lugar de estacionamiento. En agosto de ese año Fausto Rodríguez, padre dominicano de 40 años, murió baleado cuando un choque se tornó violento en Cross Bronx Expressway, dejando cuatro niños huérfanos.

En junio de 2023 Javier Muñoz (29) y Joshua Rivera (22) fueron arrestados por la policía como sospechosos de haber matado a Jeremy Cancel (34) en una pelea callejera a raíz de un choque menor entre autos al cierre del Día de Puerto Rico en Nueva York. En abril de ese año Arturo Cuevas y su novia Daisy Barrera fueron acusados de intento de homicidio por el brutal ataque a su vecino Wilson Chabla Lliguicota en una supuesta pelea por un lugar de estacionamiento en Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

