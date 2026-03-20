Tigres logró la heróica remontada en Concachampions ante Cincinnati

Tigres UANL logró una heróica remontada y se impuso 5-1 al Cincinnati para tener un global 5-4 y meterse a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Los Felinos se enfrentarán al Seattle Sounders de la MLS en los cuartos de final. Se unen a América, Cruz Azul y Toluca entre los equipos mexicanos que avanzaron a los cuartos de final.

Tigres se impuso por 5-1 con gol en tiempo agregado de Gorriarán y se clasificó con marcador total de 5-4, luego de que en la ida cayera por 3-0 en su visita a Cincinnati la semana anterior.

Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre salvaron a Tigres

Dos goles de Ozziel Herrera y dos más del uruguayo Rodrigo Aguirre completaron la cuota de los felinos; por el visitante anotó Kevin Denkey.

Tigres se fue al frente desde el inicio. Al minuto cinco, Diego Lainez desbordó por derecha, cedió al relevó de Jesús Garza, quien centró para el remate de Rodrigo Aguirre que celebró el 1-0.

La presión continuó y al 10, Ozziel Herrera hizo daño por izquierda, se metió al área sin marca y disparó potente a poste contrario para el 2-0.

En el segundo lapso los felinos arrancaron con la misma determinación. Al 46, Ozziel Herrera anotó el 3-0 con un disparó desde fuera del área que se metió en el ángulo superior derecho.

Tres minutos después, un espectacular remate de tijera de Aguirre colocó el 4-0 en el marcador.

Cincinnati reaccionó gracias a una falta que cobró Evander y remató a Denkey para dejar sin opción a Nahuel; fue el 4-1.

Gorriarán, quien entró al 78, hizo el 5-1 en el minuto 8 del tiempo agregado con un remate a la derecha del guardameta.

Los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup se disputarán en abril de este año.

Estos son los duelos:

Toluca vs. LA Galaxy

Cruz Azul vs. LAFC

Nashville vs. América

Tigres UANL vs. Seattle Sounders

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