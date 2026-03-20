Primera dama de Nueva York desactiva cuenta de X tras resurgir posts en los que elogió a terroristas palestinos

Rama Duwaji, esposa del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani desactivó una antigua cuenta de X luego de que resurgiera una serie de publicaciones en las que elogiaba a terroristas palestinos, críticas a Israel y al ejército estadounidense, informó The New York Post.

La primera dama, de 28 años, eliminó la cuenta @_RamaDee un día después de que el Washington Free Beacon revelara publicaciones realizadas en X y Tumblr durante su adolescencia y principios de sus veinte años.

Aunque su perfil de X fue desactivado el jueves, su cuenta pública de Instagram, con 2 millones de seguidores, permanece activa.

La actividad digital pasada de Duwaji ha sido objeto de críticas en las últimas semanas. Entre ellas se encuentra haber dado “me gusta” a publicaciones de Instagram que celebraban el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el que murieron aproximadamente 1,200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según autoridades israelíes.

In a 2017 Tumblr post, Duwaji posted a photograph of the Palestinian terrorist Leila Khaled alongside Khaled’s declaration that “If it does good for my cause, I’ll be happy to accept death.”



A longtime member of the Popular Front for the Liberation of Palestine terrorist group,… — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) March 19, 2026

Una de esas publicaciones afirmaba que las violaciones perpetradas por el grupo terrorista contra rehenes y víctimas fueron un “engaño masivo”.

Publicaciones controvertidas vinculadas a Duwaji mediante reconocimiento facial, sacadas a la luz por el Washington Free Beacon, muestran que su contenido incendiario se remonta a 2013, cuando tenía 15 años.

En 2015, publicó que Tel Aviv “no debería existir en primer lugar”, y calificó a sus residentes de “ocupantes”, y en 2013 utilizó un término considerado racista.

En su cuenta ahora inactiva de Tumblr, elogió a la secuestradora de aviones Leila Khaled y a miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Además, republicó una diatriba en la que acusaba a militares estadounidenses de “masacrar sin piedad a civiles del tercer mundo” para mantener la “hegemonía estadounidense”

Una publicación de diciembre de 2015 también culpaba a personas blancas de la creación de Al Qaeda.

Rama Duwaji ha permanecido en silencio en medio del revuelo, pero Mamdani la defendió: dijo que es “el amor de su vida” y “una persona reservada que no ha ocupado ningún cargo formal en su campaña ni en el Ayuntamiento”.

Duwaji also reposted messages in 2015 indicating that Tel Aviv “shouldn’t exist in the first place” and that “American soldiers fighting in imperialist wars are not brave” and “are mercilessly slaughtering 3rd world civilians and fighting to maintain American hegemony.” pic.twitter.com/2YOgYey7Rg — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) March 19, 2026

El alcalde destacó que, debido a su cargo, es su responsabilidad responder preguntas sobre sus ideas, políticas y posturas. También intentó crear una separación entre su liderazgo como alcalde y las opiniones privadas de su esposa.

La pareja se casó en mayo de 2025, cuando él era asambleísta estatal, y no estaban casados cuando Duwaji respondió “me gusta” a las publicaciones de octubre de 2023, aclaró el medio.

En días recientes, un artefacto explotó afuera de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, durante un aparente choque de protestas a favor y en contra de ataques de Estados Unidos e Irán en Irán, provocando una columna de humo y seis arrestos, según testigos y fuentes policiales citados por el medio.

Desde el inicio de la guerra entre Hamás e Israel en 2023, Nueva York ha registrado constantes protestas, siendo la ciudad con la comunidad judía más grande fuera de Israel y sede de las Naciones Unidos.

En el pasado, la ilustradora señaló que considera el arte inherentemente político. “Crear arte como refugio ante los horrores que presenciamos es, para mí, un acto político. Es una reacción al mundo que nos rodea”, afirmó.

Levine’s report on the dormant accounts comes as Duwaji faces criticism over similar social media activity, including her “liking” of Instagram posts that celebrated Hamas’s Oct. 7 terror attack and called reports of sexual violence against Israeli civilians a “mass rape hoax.” pic.twitter.com/zvbh3DNyBK — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) March 19, 2026

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