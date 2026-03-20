“Spider-Man: Brand New Day” hace historia con el lanzamiento de su primer tráiler

Oficialmente, el tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” se ha convertido en el más visto de la historia, ocupando el lugar que antes tenía el tráiler de “Deadpool y Wolverine” (2024). Este primer adelanto de la película protagonizada por Tom Holland, alcanzó los $718,6 millones de reproducciones en solo 24 horas.

Además de superar el récord como un tráiler cinematográfico, “Variety” reporta que también se ha convertido en el más visto en la historia de todo tipo de adelantos, pues superó la marca de 475,000 millones de visualizaciones que tenía el del videojuego “Grand Theft Auto VI”.

¿De qué trata “Spider-Man: Brand New Day”?

“Spider-Man: Brand New Day” sería la cuarta película del Spider-Man de Tom Holland, quien debutó como Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel en 2016, cuando estrenó “Capitán América: Civil War”.

El estreno de esta cuarta película está programado para el 31 de julio de este año y en la sinopsis se resume la trama: “Han pasado cuatro años desde los sucesos de ‘No Way Home’, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos”.

En el tráiler se muestra a Peter Parker recorriendo la ciudad de Nueva York sin ser reconocido, ni siquiera por sus amigos.

Hay que recordar que la última película de Speder-Man que estrenó es “No Way Home”, la cual llegó a los cines en 2021 y llegó a alcanzar los $1,921 millones de dólares en taquilla mundial. En esta tercera película, fue un hito el encuentro de Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes llegaron a interpretar al superhéroe años atrás.

La primera película en solitario de Tom Holland como Spider-Man estrenó en julio del 2017, y en número se puede ver que con cada estreno los número en taquilla han aumentado. “Spider-Man: Homecoming” (2017) recaudó $880 millones de dólares, “Spider-Man: Far From Home” (2019) alcanzó los $1,132 millones dólares, y “Spider-Man: No Way Home” (2021) superó la segunda entrega al recaudar $1,921 millones de dólares.

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