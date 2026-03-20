Última publicación de Chuck Norris días antes de su muerte: “Yo no envejezco, yo subo de nivel”

La industria del espectáculo lamentó el fallecimiento del actor Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años. La noticia de la muerte de Norris fue difundida por sus familiares a través de un comunicado en el que no dieron detalles sobre la causa del fallecimiento.

La muerte de Norris tomó a sus fans por sorpresa, ya que en su última publicación en redes sociales se le vio activo, entrenando al aire libre y presumiendo su buen estado físico.

El pasado 10 de marzo, Norris celebró su cumpleaños número 86 y publicó un video en el que se le ve intercambiando golpes en una sesión de sparring al aire libre. El actor acompañó el video con el siguiente mensaje: “Yo no envejezco, yo subo de nivel”, escribió en su cuenta de Instagram.

Norris expresó su agradecimiento por su salud, la oportunidad de seguir siendo lo que ama y por sus fans.

“¡Hoy cumplo 86! No hay nada como un poco de acción divertida en un día soleado para hacerte sentir joven. Estoy agradecido por otro año, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar”, escribió.

Este se convirtió en el último mensaje público de Norris y su muerte fue inesperada para sus fans debido a que el artista había presumido su buen estado físico. Norris falleció en Hawái el 19 de marzo, pero su familia anunció su muerte al día siguiente.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”, escribió la familia del actor en el comunicado.

La familia del actor pidió privacidad en este difícil momento, pero agradeció el apoyo de los fans de Norris.

“Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”.

Norris se volvió famoso en la década de 1980 al participar en películas de artes marciales como “A Force of One” y la saga “Prisionero de guerra“. En 1993 alcanzó una gran popularidad por su papel en la serie televisiva Walker, Texas Ranger, donde interpretó a un policía que se caracterizaba por su disciplina y habilidades de combate.

Su última aparición en la gran pantalla fue en la cinta “Los indestructibles 2″, donde compartió pantalla con varias leyendas del género como Sylvester Stallone, Jason Statham, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger, entre otros.

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