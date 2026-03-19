Kevin Spacey acordó no ir a juicio con tres hombres que lo acusaron de abuso sexual

El actor Kevin Spacey llegó a un acuerdo con tres hombres que lo acusaron de agresión sexual. Con este acuerdo, el actor evita un juicio civil en Londres, Inglaterra. El juicio estaba programado para octubre de este año.

Por el momento, no se han difundido los detalles del acuerdo al que llegaron ambas partes, lo que sí es cierto es que los tres hombres alegaban haber sido agredidos por Spacey entre el 2000 y el 2013.

Dos de los tres hombres han decidido permanecer en el anonimato durante el proceso. Uno de ellos cuenta que la agresión en 2008 le generó daños psiquiátricos y otros problemas. Un segundo hombre asegura que Spacey lo agredió sexualmente en varias ocasiones entre el 2000 y el 2005.

El tercer hombre que ha llegado a un acuerdo con el actor se llama Ruari Cannon. Él cuenta que Spacey lo manoseó en una fiesta en 2013.

¿Cuántas acusaciones ha recibido Kevin Spacey?

Existen más de 30 testimonios públicos en los que se acusa a Kevin Spacey de agresión sexual, pero solo siete de ellos han trascendido al ámbito legal. Tres de ellos se juzgaron en Estados Unidos y los otros cuatro se presentaron en Reino Unido.

Todos los testimonios y acusaciones empezaron a llegar después del 29 de octubre de 2017, cuando el actor Anthony Rapp hizo la primera acusación pública.

Rapp declaró en una entrevista para “BuzzFeed News” que Spacey se le había insinuado sexualmente cuando él apenas tenía 14 años. Las declaraciones hicieron que Spacey tuviera que dejar todos los proyectos profesionales que tenía y, desde ese momento, cayó en una crisis financiera y reputacional.

¿Cómo han afectado a Spacey las acusaciones?

La primera acusación de abuso sexual que recibió Kevin Spacey llegó el mismo año en que estrenó la quinta temporada de “House of Cards”, una serie que pasó a ser de Netflix y que tuvo gran éxito.

Spacey era el protagonista de la historia, interpretando a un político estadounidense llamado Francis Underwood. Tras las acusaciones que iban apareciendo, tuvo que salir de la serie, y la sexta, y última, temporada se estrenó sin él en ella.

Desde ese momento, no ha recibido otros proyectos profesionales, y el gasto en abogados para defenderse en Estados Unidos y en Inglaterra ha ocasionado que caiga en una crisis económica que también ocasionó que perdiera su mansión en Baltimore bajo una ejecución hipotecaria.

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