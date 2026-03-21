Cifras de accidentes con bicicletas eléctricas en Nueva York revelan un aumento sostenido de víctimas

Datos oficiales revelan un incremento en los accidentes relacionados con bicicletas eléctricas en Nueva York durante los últimos años, incluso mientras la administración del alcalde Zohran Mamdani intenta flexibilizar la aplicación de la ley sobre conductores imprudentes.

Información publicada por The New York Post señala que en 2025 cuatro personas murieron atropelladas por bicicletas o patinetes eléctricos y al menos 15 resultaron heridas, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Ese mismo año, el Departamento de Transporte de la ciudad registró 16 ciclistas fallecidos en accidentes, todos ellos usuarios de bicicletas eléctricas.

En 2024, la policía informó que dos peatones murieron y 78 resultaron heridos, mientras que datos del Departamento de Transporte indicaron que 17 pasajeros fallecieron en incidentes relacionados con bicicletas.

Mientras que en el año 2023 dos peatones perdieron la vida y 95 resultaron heridos, mientras que 30 ciclistas murieron, 23 de ellos en bicicletas eléctricas, convirtiéndose en el año más letal para este grupo desde 1999.

Además, según la oficina del concejal Frank Moreno, miembro del grupo Sentido Común del Consejo Municipal, los accidentes con bicicletas eléctricas aumentaron un 21,5 % entre 2024 y 2025, pasando de 330 a 401 incidentes.

A pesar de estos números, el Departamento de Transporte afirmó que no considera que las bicicletas eléctricas representen una amenaza grave para los peatones, ya que solo 113 de las 9,088 lesiones totales (aproximadamente 1,2%) fueron causadas por este tipo de vehículos en 2025.

Sin embargo, Janet Schroeder, cofundadora de la Alianza para la Seguridad de los Vehículos Eléctricos de Nueva York, aseguró a el Post que estas estadísticas “difícilmente reflejan la realidad”, citando la dificultad de responsabilizar a conductores imprudentes al no requerirse licencia ni matrícula.

La alianza, que agrupa a 1,500 neoyorquinos, reportó que 119 de sus miembros fueron víctimas de conductores de bicicletas eléctricas imprudentes, y en 113 de esos casos los responsables huyeron tras el accidente.

En este contexto, la administración de Zohran Mamdani anunció que a partir del 27 de marzo se pondrá fin a las citaciones penales por infracciones menores cometidas por ciclistas y repartidores, mientras que violaciones graves seguirán siendo sancionadas.

El alcalde aseguró que el cambio busca garantizar equidad y seguridad para todos los usuarios de la vía pública. Asimismo, se implementará un programa de capacitación en seguridad para repartidores de alimentos que utilicen bicicletas y bicicletas eléctricas.

“Al poner fin a las citaciones penales por infracciones de tráfico de carácter leve, garantizamos que los ciclistas y los usuarios de bicicletas eléctricas, incluidos aquellos que nos entregan nuestros alimentos y provisiones, reciban el mismo trato que el resto de los usuarios de la vía pública”, expresó el alcalde.

Organizaciones defensoras de ciclistas y repartidores como Workers Justice Project y Transportation Alternatives respaldaron la medida, pero también advirtieron sobre la necesidad de educación y cumplimientopara reducir riesgos en calles y aceras.

“Durante demasiado tiempo, las empresas de reparto a través de aplicaciones han construido modelos de negocio que presionan a los trabajadores a exceder los límites de velocidad, cumplir jornadas laborales extenuantes y circular en condiciones inseguras, convirtiendo así el reparto en uno de los trabajos más peligrosos de la ciudad de Nueva York”, dijo a El Diario de Nueva York.

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