Interrumpen el GP de Brasil de MotoGP por un enorme socavón en la recta principal [Video]

La actividad del MotoGP en el Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna se tuvo que interrumpir de forma inesperada por la aparición de un enorme socavón en la recta principal.

En el marco del Gran Premio de Brasil, que volvió al calendario del Mundial por primera vez en tres décadas, el desperfecto en el asfalto obligó a una paralización inmediata de las sesiones en pista por razones de seguridad y desencadenó una reorganización completa de las categorías. La competición se reanudó varias horas después.

Según informaron las autoridades del MotoGP, el incidente fue originado tras una secuencia de lluvias torrenciales en los últimos días y activó todos los protocolos de emergencia.

Posterior a la clasificación, marcada por la pole position de Fabio Di Giannantonio, los auxiliares del trazado identificaron un hueco en la recta principal cuya dimensión inicial se amplió al intervenir, cuando los especialistas comprobaron que gran parte del asfalto no tenía base firme, quedando “en el aire”.

🇧🇷 Este es el agujero del asfalto que cedió y que van a rellenar para intentar salvar el fin de semana de MotoGP 🏍️ en Brasil. El asfalto sintético que proyectan usar tardaría cinco horas en fraguar. pic.twitter.com/F6mMYMY2oA — Martín Urruty (@MartinUrruty) March 21, 2026

Reparación demandó medidas de urgencia

Rápidamente se viralizaron varias imágenes en redes sociales que evidenciaron la magnitud del daño: los operarios se sumergieron en un foso con agua hasta la cintura ubicado en la recta, donde procedieron a remover una gran extensión de asfalto y hormigonar el área antes de reasfaltar.

La reparación demandó medidas de urgencia y la participación directa de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna -empresa organizadora del Mundial de Motociclismo-, quien supervisó las labores a pie de pista.

La situación generó una reunión de crisis encabezada por los jefes de equipo y autoridades de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM)

Según Tomé Alfonso, responsable de seguridad de FIM MotoGP, el problema fue causado por “una depresión en la superficie de la pista provocada por el movimiento del suelo”. Este mismo precisó: “Está fuera de la trazada ideal y ya estamos solucionando el problema”.

Seguir leyendo:

Noah Dettwiler y José Antonio Rueda sufren grave accidente en la largada en el GP de Malasia en Moto3 (Video)

Piloto Jorge Martín celebra con el “SIIIUUU” de Cristiano Ronaldo tras vencer en Moto GP [Video]

Pitbull invierte en la MotoGP: Trackhouse Racing nuevo equipo de la máxima categoría del motociclismo