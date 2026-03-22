Alcalde de Río prohíbe a Chappell Roan actuar en festival tras polémica con estrella de fútbol

La cantante Chappell Roan enfrenta una fuerte polémica luego de que el futbolista brasileño Jorginho se quejó en redes sociales de que un guardia de seguridad de la artista reprendió a la hija de 11 años del deportista por acercarse a la mesa en la que la cantante se encontraba desayunando en un hotel en Río de Janeiro, Brasil. Tras este escándalo, el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, aseguró que la ganadora del Grammy no tiene permitido presentarse en el Todo Mundo no Rio mientras él esté en el cargo.

“Quiero decir que, mientras yo esté al mando de nuestra ciudad, ¡esta joven @ChappellRoan nunca actuará en Todo Mundo no Rio!”, escribió Cavaliere en portugués en su cuenta de X. “¡Dudo que Shakira hiciera jamás algo así! Por cierto, @FrelloJorginho, ¡tu pequeña ya es invitada de honor de los organizadores para el mes de mayo!”.

Todo Mundo no Rio! es una serie de eventos musicales internacionales gratuitos que se celebran en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Este concierto reune a millones de personas desde su inauguración en 2024 cuando Madonna ofreció un multitudinario concierto gratuito. En 2025 la protagonista del show fue Lady Gaga y la elegida para la edición de 2026 fue la cantante colombiana Shakira. El alcalde le ofreció a la hija del futbolista acceso VIP al show de la estrella barranquillera.

Chappell Roan se encontraba en Río de Janeiro para formar parte del festival Lollapalooza en la ciudad.

¿Qué dijo Jorginho sobre Chappell Roan?

A través de sus redes sociales, el futbolista brasileño publicó un extenso texto en el que se quejaba de la actitud que tuvo el equipo de seguridad con su hija de 11 años. Según relató su familia coincidió en el mismo hotel en el que se hospedaba Chappell Roan. La hija de Jorginho es una gran fan de la intérprete y se acercó a su mesa solo para confirmar si era ella. El deportista aclaró que la niña no abordó a la cantante ni le pidió nada.

Poco después un guardia de seguridad de la cantante abrodó a la familia de una manera “extremadamente agresiva” y acusó a la niña de faltar el respeto y acosar a la cantante. Incluso amenazó con poner una queja en el hotel. La niña quedó muy afectada por la situación y por supuesto sus padres se enojaron por el trato que recibió.

“Sinceramente, no sé en qué momento, el simple hecho de pasar junto a una mesa y mirar si hay alguien sentado puede considerarse acoso (…), incluso dijo que presentaría una queja al hotel, mientras mi hija de 11 años estaba ahí llorando”, dijo el deportista.

Esto generó una reacción negativa en el público y criticaron a la cantante por esta acción desproporcionada de su equipo de seguridad. Recordemos que en varias ocasiones, Roan se ha quejado de que hay fans que no respetan los límites del espacio personal.

Tras todo el escándalo, Chappell Roan publicó un video en el que dio su versión de lo ocurrido y aclaró que el guardia de seguridad en cuestión no forma parte de su equipo de seguridad personal. Asimismo, aseguró que ella no se percató de lo que estaba ocurriendo con la niña.

“Yo ni siquiera vi. Ni siquiera vi a una mujer y una niña. O sea, no las vi. Nadie se me acercó. Nadie me molestó. Yo simplemente estaba desayunando en mi hotel. Creo que estas personas también estaban hospedadas en el hotel”, dijo Roan.

La artista aseguró que ella no le pidió al guardia de seguridad que reprendiera a la familia. “Yo no pedí al guardia de seguridad que hablara con esta madre y esta niña. Ellas no se acercaron a mí. No estaban haciendo nada. Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no hay ninguna razón para creerlo”.

Para finalizar, Roan lamentó que la niña y su madre hubiesen pasado por esta incómoda situación. “Yo no odio a las personas que son fans de mi música. Yo no odio a los niños. Eso es una locura. Lamento mucho que la madre y la niña sintieran que alguien asumió algo, que ustedes iban a hacer algo, y que si se sintieron incómodas, eso me pone muy triste. No merecían eso”, aseguró.

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