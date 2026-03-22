Conductor bajo efectos de PCP y marihuana causa tragedia mortal en Harlem

Un conductor que mató a una mujer y dejó a cuatro personas heridas en un terrible accidente de tránsito en Harlem había consumido marihuana y PCP antes de subirse a su vehículo, señalaron los fiscales el sábado.

Kevin Crosby, de 49 años, conducía a alta velocidad por un carril exclusivo para autobuses en la calle 125 Oeste y el bulevar Frederick Douglass, cerca de las 8:00 de la noche del jueves, cuando arrolló a dos repartidores en sus bicicletas eléctricas, lanzándolos por los aires, explicaron los fiscales y señalaron los documentos judiciales.

“Se le ve en un video conduciendo a una velocidad extremadamente alta, en comparación con otros vehículos, directamente contra una persona en bicicleta”, declaró la fiscal adjunta de Manhattan, Emily Hong, durante la comparecencia de Crosby ante el juez el viernes por la noche. “También atropella claramente a otro ciclista con su vehículo”.

“Ambos ciclistas salen disparados por los aires y caen a una distancia considerable”, agregó Hong.

El Hyundai Tucson rojo del Crosby, con matrícula de Carolina del Sur, también se estrelló contra otros dos autos y una patrulla policial. El sujeto finalmente se detuvo luego de chocar contra un camión de 18 ruedas estacionado cerca, quedando su camioneta atascada debajo de él.

El vehículo de Crosby desprendió una lluvia de chispas al bajar a toda velocidad por la calle 125 Oeste, momentos después de arrollar a los dos ciclistas. Una de las víctimas salió por los aires, muestra un video.

Los compradores que estaban en shock fueron derribados cuando pasó Crosby a toda velocidad.

“(Crosby) seguía conduciendo a gran velocidad, ahora en el carril exclusivo para autobuses, y con lo que parecía ser una persona sobre el capó de la camioneta roja”, señaló un oficial presente en el lugar, según consta en la denuncia penal.

“En ese mismo instante, también observé cómo la camioneta roja atropellaba a un ciclista. Luego vi a la persona que iba sobre el capó del vehículo y al ciclista salir disparado por los aires y caer sobre la carretera a unos dos coches de distancia”, añadió.

Uno de los cliclistas atropellados, Darlyn Zacarias, de 28 años, fue llevada de urgencia al Hospital Mount Sinai Morningside, donde murió a causa de sus heridas. El segundo ciclista, de 37 años, fue trasladado al Hospital Harlem, donde está en estado crítico.

Zacarias emigró a EE.UU. desde República Dominicana cuando tenía 9 años y en los últimos dos años trabajó como repartidora, de acuerdo con la familia de la víctima.

Crosby, quien no resultó gravemente herido en el accidente, fue acusado de homicidio vehicular agravado, homicidio involuntario y conducir bajo los efectos de las drogas.

De acuerdo a lo que dicen los documentos judiciales, estaba claramente intoxicado cuando la policía sacó al hombre del Hyundai destrozado, informó Daily News.

“El acusado tenía las pupilas contraídas, hablaba con dificultad, se tambaleaba y tenía aliento a lo que creía que era PCP o K2”, explicaron los fiscales, refiriéndose a la marihuana sintética.

El acusado admitió posteriormente haber fumado PCP esa mañana y después marihuana antes de subir a su camioneta, expresó Hong.

Asimismo, los fiscales dijeron que el sujeto tiene un amplio historial delictivo con 21 arrestos que se remontan a la década de los 90. En los últimos 30 años, ha sido detenido por robo a mano armada, posesión de drogas, agresión y allanamiento de morada, y en 2007 fue capturado por conducir sin licencia.

Las autoridades también dijeron que Crosby en 2022 fue declarado culpable de conducción temeraria y de poner en peligro la vida de otras personas al chocar contra un Toyota estacionado y un camión de café en El Bronx. El camión fue lanzado contra la acera.

Tres personas resultaron heridas en el accidente, de acuerdo con los funcionarios. Crosby finalmente se declaró culpable y recibió libertad condicional.

Su abogado defensor, Sean Riley, aseguró que la aparente intoxicación de su cliente “no refleja la realidad”.

“El auto tenía problemas mecánicos y los frenos y el volante estaban atascados”, dijo el abogado al juez Jeffrey Gershuny al pedir una fianza adecuada.

El juez ordenó que Crosby permaneciera tras las rejas sin fianza hasta su siguiente comparecencia ante la corte. Gershuny además le suspendió la licencia de conducir.

Zacarias fue la quinta ciclista asesinada en las calles de la ciudad de Nueva York y el trigésimo cuarto neoyorquino muerto en un accidente de tránsito en lo que va de 2026, de acuerdo con el grupo de defensa de los ciclistas Transportation Alternatives.

“Nos horroriza saber que un solo conductor pudo circular a gran velocidad por uno de los corredores más transitados de Harlem, atropellando a varias personas en cuestión de segundos, causando la muerte de una e hiriendo a otras cuatro. Nos negamos a vivir en una Nueva York donde esto sea normal”, apuntó Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives, en un comunicado.

“El exceso de velocidad es un flagelo para nuestra ciudad. Aterroriza a nuestros barrios, a nuestros hijos y padres, mata a nuestros vecinos cada semana y convierte nuestras hermosas calles en lugares inhóspitos”, manifestó.

El accidente mortal del jueves “no fue una anomalía, sino una constante”, agregó Furnas.

“Los conductores pueden cambiar, pero la amenaza para los neoyorquinos sigue siendo la misma”, aseguró. “Necesitamos mayor protección contra los conductores que exceden la velocidad permitida, y la ciudad de Nueva York necesita más herramientas para protegernos”.

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