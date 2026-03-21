Repartidor dominicano murió arrollado en choque múltiple en Harlem, Nueva York

Darly Zacarías, repartidor dominicano de 28 años, murió cuando su bicicleta fue impactada en un choque múltiple al parecer causado por un auto que se desplazaba a toda velocidad, dejando además 5 personas lesionadas afuera del famoso Apollo Theater en Harlem (NYC).

El conductor, Kevin Crosby, de 49 años, fue acusado el viernes de homicidio involuntario y de operar un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol o las drogas. La tragedia sucedió alrededor de las 8 p.m. del jueves en la intersección de West 125th St y Frederick Douglass Boulevard.

Según la Policía de Nueva York, una camioneta Hyundai Tucson roja conducida por Crosby a alta velocidad chocó contra varios vehículos y personas, desplazándose lo suficientemente rápido como para lanzar por los aires a dos trabajadores de reparto que iban en sus bicicletas. Su auto también impactó un camión con remolque y un vehículo de la policía de Nueva York (NYPD) que se encontraba desocupado.

Zacarías fue declarado muerto en el hospital Mount Sinai Morningside; el otro repartidor ciclista de 33 años permanece en estado crítico en el NYC Health and Hospitals/Harlem. Otras tres personas resultaron heridas mientras se encontraban dentro de los vehículos que fueron impactados: un hombre de 40 años que conducía una RAV4, y dos individuos de 23 y 28 años que estaban dentro de un Lexus estacionado. Los tres fueron trasladados al NYC Health and Hospitals/Harlem en condición estable.

El fallecido tenía un hijo que cumplió 10 años ayer viernes, dijo su compañero de vivienda, Juan Suero, a ABC News. Ambos estuvieron juntos momentos antes de la tragedia. “Vi un accidente allí, en la calle 125 de Harlem. Le pregunté a la policía qué había pasado en el accidente, y me dijeron: ‘No fue un camión; fueron dos repartidores, y uno de ellos ha muerto'”, contó Suero.

Crecieron juntos en República Dominicana y se mudaron juntos a El Bronx hace cinco años. Ambos trabajaban como repartidores de comida y cumplían jornadas de 13 horas diarias. “Ese es mi mejor amigo, amigo… lo siento muchísimo”, afirmó. “El próximo mes íbamos a ir a Santo Domingo”.

Un video de vigilancia captó a una camioneta SUV lanzándose hacia el este por el carril de autobuses como un cometa, desprendiendo chispas a su paso y haciendo que los peatones huyeran despavoridos. Los dos trabajadores ciclistas quedan sangrando en la calle antes de que el auto impactara contra un vehículo policial estacionado y se estrellara contra un camión.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Tragedias recurrentes: caos vital en Nueva York

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Esta semana Julio Sandoval fue sentenciado tras declararse culpable de cruzar a exceso de velocidad una intersección, atropellar mortalmente al ciclista José Ramos y posteriormente darse a la fuga en Brooklyn (NYC).

La semana pasada una mujer de 58 años fue atropellada fatalmente por el conductor de un auto que se dio a la fuga en Queens (NYC). Previamente este mes un niño de 4 años murió arrollado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó. En enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió arrollada también en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras por un conductor que huyó.