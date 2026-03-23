Alerta en Nueva York: un tercio de los paramédicos podría abandonar sus puestos por desigualdad salarial

Más de un tercio de los técnicos de emergencias médicas y paramédicos de Nueva York podrían abandonar sus puestos este año debido a la desigualdad salarial que ha llevado a algunos empleados a vivir en albergues para personas sin hogar.

Así lo advirtieron los líderes sindicales durante una audiencia presupuestaria del Consejo del Departamento de Bomberos de Nueva York, citados por Daily News.

Oren Barzilay, presidente del sindicato EMS Local 2507, señaló que se estima que unos 1,500 socorristas médicos podrían dejar el servicio en 2026.

Actualmente, la ciudad cuenta con apenas 4,369 miembros de los servicios de emergencias médicas, quienes son los peor remunerados entre todos los trabajadores del FDNY, indicó el medio.

“La presión sobre nuestro personal de emergencias médicas es real, y se agrava por las enormes disparidades salariales que nuestros héroes se ven obligados a soportar”, declaró Barzilay.

Agregó que los tiempos de respuesta ante emergencias se han incrementado en más de dos minutos desde 2021. Recordó que el 80% de las llamadas al 911 atendidas por el FDNY corresponden a emergencias médicas.

“Empleados de McDonald’s ganan más”

El sindicato enfatizó que, desde la fusión forzosa de los servicios de emergencias médicas con el Departamento de Bomberos en 1996, los técnicos recién egresados perciben aproximadamente $5,000 dólares menos que los bomberos, a pesar de pertenecer a la misma agencia.

Actualmente, un técnico de emergencias médicas comienza con un salario de $39,386 dólares, que puede subir a $59,000 dólares tras cinco años.

En contraste, un bombero inicia con $45,196 dólares y puede alcanzar alrededor de $110,000 dólares en el mismo periodo. “En algunos casos, los empleados de McDonald’s ganan más que nuestros paramédicos”, subrayó Barzilay.

También denunció que la falta de ingresos ha obligado a algunos miembros a vivir en albergues para personas sin hogar, lo que calificaron como una afrenta al honor de la ciudad.

Por ello, durante la audiencia, Barzilay y Vincent Variale, presidente del Sindicato de Oficiales Uniformados del Servicio Médico de Emergencia, solicitaron aumentos salariales al Ayuntamiento y recordaron que las negociaciones contractuales están en curso.

“Los servicios de emergencias médicas se enfrentan a una alarmante tasa de rotación del 70% en los próximos tres a cinco años. Los paramédicos simplemente no pueden permitirse el lujo de seguir siendo paramédicos y mantener a sus familias”, advirtió Variale.

En años anteriores, el Consejo propuso un aumento de $50 millones de dólares al presupuesto del FDNY para mejorar los salarios del personal de EMS, una medida que los líderes sindicales esperan sea implementada en el próximo año fiscal.

Además de la equidad salarial, solicitan recursos para modernizar las estaciones de bomberos, algunas con más de un siglo de antigüedad.

La comisionada de bomberos, Lillian Bonsignore, respaldó la necesidad de igualdad salarial y destacó que aumentar los sueldos ayudaría a estabilizar la plantilla y reducir los tiempos de respuesta.

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