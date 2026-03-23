Antiguo hogar del actor Lee Marvin está en venta

El mercado de bienes raíces de Los Ángeles está lleno de propiedades relacionadas con estrellas de Hollywood del siglo pasado, pero no todo se queda en California, y ahora se ha puesto en venta el antiguo hogar de Lee Marvin ubicado en Tucson, Arizona.

La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $5.75 millones de dólares. Los actuales propietarios le compraron el sitio a los herederos de Marvin, en 2021, por lo que desde hace muy poco es que está desvinculado del actor ganador de Oscar.

Marvin y su esposa Pamela Feeley compraron esta propiedad en 1975 y se mudaron a la residencia. Él vivió en el sitio hasta que murió el 29 de agosto de 1987.

Como perteneció durante décadas a la familia del actor, esta propiedad es conocida como “la finca y Marvin” y ese es uno de sus mayores atractivos en el mercado. Además, puede servir a cualquier millonario como un refugio fuera de grandes ciudades como Los Ángeles o Nueva York.

En el listado, disponible en la página web de Long Realty Company/Luxury Portfolio International, se asegura que la propiedad “ha sido completamente renovada, conservando su integridad arquitectónica, integrando sistemas modernos y ofreciendo acabados de lujo excepcionales”.

La propiedad ocupa un lote de más de cuatro acres y su construcción data los años 30, y otra de las características que se le resalta es que su diseño estuvo a cargo del arquitecto Josias Joesler.

La casa principal tiene una extensión de 7,261 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Una de las áreas reformadas en los últimos años fue su cocina, y en el listado se dice que ahora la nueva “combina tradición y funcionalidad, superficies de mármol pulido, gabinetes a medida, estufa Wolf, refrigerador Sub-Zero, iluminación personalizada, nuevas ventanas y puertas de acero que dan a patios con vistas panorámicas”.

El sitio también cuenta con caminerías, áreas verdes, terraza, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

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