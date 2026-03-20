Cólico renal: 3 formas de calmar el dolor sin usar analgésicos

El dolor provocado por presentar cálculos o piedras en los riñones, conocido como cólico renal, es uno de los más intensos que puede experimentar una persona. Suele manifestarse en la parte baja de la espalda o en los costados y aparece de forma repentina cuando el cálculo se desplaza por las vías urinarias.

Existen algunas medidas o métodos caseros que pueden ayudar a reducir el dolor sin recurrir directamente a medicamentos, especialmente cuando se trata de cálculos pequeños. Sin embargo, la mayoría de médicos recetan y recomiendan tomar analgésicos porque se trata de un dolor agudo.

Te compartimos algunos remedios que puedes aplicar en casa, pero si el dolor es muy fuerte, no desvalorices ni descartes el uso de analgésicos.

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3 formas de calmar el cólico renal sin analgésicos

1. Beber suficiente agua para facilitar la expulsión

La hidratación es una de las estrategias más importantes. Consumir entre 1.8 y 3.6 litros de agua al día puede ayudar a diluir la orina y facilitar el paso del cálculo a través del sistema urinario, explica el portal médico especializado Mayo Clinic.

Cuando el cuerpo está bien hidratado, aumenta la producción de orina, lo que favorece la expulsión natural de las piedras. Además, mantener la orina clara es una señal de que el organismo está funcionando correctamente en este proceso.

Sin embargo, este método requiere constancia y no genera un alivio inmediato, sino progresivo.

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2. Aplicar calor en la zona afectada

El uso de calor localizado puede ayudar a relajar los músculos de la zona lumbar y abdominal, lo que contribuye a disminuir la sensación de dolor.

Entre las opciones más utilizadas están:

Almohadillas térmicas

Mantas eléctricas

Baños tibios

El calor actúa como un relajante muscular, lo que puede reducir la tensión generada por el paso del cálculo. Muchas personas encuentran alivio temporal con este método, especialmente durante episodios de dolor leve o moderado.

3. Adoptar posiciones que reduzcan la presión

La postura también puede influir en la intensidad del dolor. Algunas posiciones ayudan a disminuir la presión sobre los riñones y el uréter, facilitando una sensación de alivio.

Las más recomendadas son:

Acostarse de lado con las rodillas flexionadas

Recostarse boca arriba con una almohada debajo de las rodillas

Estas posiciones favorecen la relajación del cuerpo y pueden ayudar a sobrellevar los episodios de dolor mientras el cálculo sigue su proceso de expulsión.

No descartes los analgésicos ante un cólico renal

Aunque estas alternativas pueden ayudar, es importante aclarar que el dolor por cálculos renales suele ser agudo. Por esta razón, en muchos casos los profesionales de la salud indican analgésicos como ibuprofeno o naproxeno para controlar la molestia.

Además, existen otros medicamentos como los alfabloqueadores, que relajan los músculos del uréter y facilitan la expulsión del cálculo, reduciendo el dolor en el proceso.

Cuando el dolor es intenso o persistente, acudir a un servicio médico es fundamental, ya que pueden ser necesarios tratamientos más avanzados.

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