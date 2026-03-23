Condenan a mujer de Texas por conspirar para abusar sexualmente de un menor en México

Una mujer de Texas fue condenada a 25 años de prisión por su participación en una conspiración para abusar sexualmente de un menor en México, informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Maryland.

El juez federal Brendan A. Hurson sentenció a Anika Bywater, de 29 años y originaria de González, Texas, a 25 años de cárcel, seguidos de 20 años de libertad supervisada, tras declararse culpable en diciembre de 2025 de conspiración para participar en conductas sexuales ilícitas en el extranjero.

De acuerdo con documentos judiciales presentados durante la audiencia, Bywater y otra persona, mientras residían en el estado de Veracruz, grabaron dos videos en los que abusaban sexualmente de un menor. Las autoridades detectaron el caso después de descubrir que las grabaciones circulaban en internet.

La sentencia fue anunciada por la fiscal federal del distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, junto con el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, y el subdirector Heith Janke, de la División Penal del FBI.

El caso forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional creada en 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la explotación sexual infantil. El programa coordina recursos federales, estatales y locales para identificar víctimas, detener a los responsables y procesarlos judicialmente.

Hayes destacó el trabajo de la Unidad Operativa contra la Explotación Infantil del FBI, así como la colaboración de la oficina del agregado policial del FBI en Ciudad de México y de la oficina de campo en Washington en el desarrollo de la investigación.

Asimismo, la fiscal agradeció la labor de la fiscal federal adjunta Reema Sood y del subdirector interino Kyle P. Reynolds, de la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad del Departamento de Justicia, quienes estuvieron a cargo del procesamiento del caso federal.

Las autoridades reiteraron que continuarán utilizando herramientas legales y cooperación internacional para perseguir delitos de explotación sexual infantil, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

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