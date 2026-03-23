Congestión aérea en Nueva York pondrá a prueba la paciencia de los pasajeros

Los viajeros que se dirijan a los aeropuertos de la ciudad de Nueva York deben prepararse psicológica y físicamente para esperar en las largas filas que serpentean cerca de cualquier aeropuerto, ya que el cierre parcial del gobierno federal entra a su segundo mes, dejando a los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) sin salarios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha declarado que una gran cantidad de trabajadores que no reciben su sueldo están comenzando a faltar al trabajo, lo que está causando atascos en los aeropuertos de todo Estados Unidos.

El domingo en la mañana, en el aeropuerto de LaGuardia, las filas se extendían por toda la terminal. Varios pasajeros visiblemente frustrados mencionaron que llevaban horas esperando. Muchos llamaban por teléfono a las aerolíneas para tratar de reprogramar sus vuelos perdidos.

“Los viajeros deben planificar con anticipación y consultar los sitios web de nuestros aeropuertos y las aplicaciones de sus aerolíneas para obtener la información más reciente sobre tiempos de espera y vuelos en tiempo real antes de dirigirse al aeropuerto”, escribió la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en X. Recomendó a los pasajeros que deseen ahorrar tiempo que consideren TSA PreCheck y la identificación sin contacto de la TSA.

⚠️ Travel Advisory ⚠️



As a self-sustaining, non-federal agency, a federal funding lapse does not directly impact the Port Authority’s ability to operate our airport terminals. What it does impact is the federal workforce our airports rely on every day (including TSA and CBP),… pic.twitter.com/ozXC53ssQD — Port Authority of NY & NJ (@PANYNJ) March 20, 2026

Asimismo, la autoridad señaló que había aumentado el personal de atención al cliente “para ayudar a gestionar las colas, asistir a los pasajeros y agilizar el flujo de personas de la forma más eficiente posible”.

El cierre del gobierno empezó el 14 de febrero luego de que el Congreso permitiera que se vencieran los fondos del DHS, la culminación de un enfrentamiento que duró varias semanas y que inició luego de que agentes federales de inmigración dispararan fatalmente a dos personas en Minneapolis en enero de este año.

Un representante del DHS declaró que el absentismo entre los oficiales de la TSA ha aumentado en medio del cierre del gobierno, con más del 11% de los empleados reportándose ausentes en todo el país el sábado y más del 9% cada día durante la última semana, informó Gothamist.

En varios aeropuertos importantes, como JFK y LaGuardia, el ente apuntó que las tasas de ausencias eran significativamente más altas. El vocero aseguró que muchos agentes tienen dificultades para cubrir sus gastos básicos sin recibir un sueldo, lo que contribuye a la falta de personal.

Los demócratas han rechazado financiar el departamento a menos que se hagan reformas relevantes en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En tanto, los republicanos se han negado a financiar partes individuales del departamento, insistiendo en que todo el DHS se financie en conjunto, lo que ha dejado a ambas partes en un punto muerto.

Mientras las negociaciones seguían el fin de semana, el presidente Donald Trump amenazó con enviar al ICE a los aeropuertos de todo el país si no se llegaba a un acuerdo.

Por su parte, el zar fronterizo, Tom Homam, dijo que había hablado con el mandatario sobre esa posibilidad a primera hora de la mañana de este lunes.

“Está cansado de esperar y de que los estadounidenses sean rehenes, ya sabes, en largas colas en los aeropuertos”, apuntó Homan.

El responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca aseveró que los agentes de ICE podrían intervenir para desempeñar algunas funciones que por lo general realizan los agentes de la TSA, como comprobar los documentos de identidad antes de las zonas de control o vigilar las salidas de las terminales, para así liberar a los expertos en seguridad para labores que requieren formación específica.

“Hoy estamos ultimando los planes, pero, como saben, la TSA hace muchas cosas que no requieren formación especializada, ¿verdad?”, señaló Homan.

Algunos pequeños empresarios de Nueva York están interviniendo para ayudar a los oficiales de la TSA que no reciben su salario.

Este fin de semana, la organización United Bodegas of America lanzó lo que denomina Operation Rescue TSA, un programa de crédito de emergencia que permite a los agentes comprar alimentos y artículos de primera necesidad en las bodegas y supermercados participantes en toda la ciudad y devolver el saldo una vez que concluya el cierre.

El representante Fernando Mateo explicó que las bodegas siempre han servido como salvavidas para el vecindario, y que ofrecer crédito a los empleados de la TSA es una extensión natural de ese papel.

“Estos agentes de la TSA entran a nuestras tiendas todos los días y compran comida para sus familias”, expresó. “Así que el día que no tengan dinero para hacerlo, no deberíamos negarles el derecho a poner comida en su mesa”.

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