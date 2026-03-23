Dominicano Luis Gil fuera de la rotación abridora de Yankees en inicio de la temporada de 2026

El lanzador derecho dominicano, Luis Gil no logró entrar en la rotación abridora de los New York Yankees y podría comenzar la temporada en las Ligas Menores.

Los Yankees anunciaron que comenzarían la temporada con una rotación de cuatro pitchers conformada por Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers, descartando un quinto abridor debido a que cuentan con cuatro días de descanso en los primeros 13 días de su calendario.

Esto deja a Gil, Novato del Año de la Liga Americana en 2024, sin un lugar en la rotación y, potencialmente, sin un rol definido en el roster de 26 jugadores de los Yankees.

“Obviamente, le gustaría ser abridor con nosotros, así que es frustrante”, declaró el coach de pitcheo de los Yankees, Matt Blake, a los periodistas, según MLB.com. Pero al mismo tiempo, entiende la situación en la que nos encontramos, sobre todo, con el calendario de las dos primeras semanas.

The Yankees are expected to open the season with a four-man rotation:



Max Fried

Cam Schlittler

Will Warren

Ryan Weathers#MLBTonight pic.twitter.com/aj6yxXVh5A — MLB Network (@MLBNetwork) March 23, 2026

Iría a Ligas Menores para mantener el ritmo

El manager de los Yankees, Aaron Boone, reconoció que el mejor lugar para que Gil mantenga ese ritmo y equilibrio podría ser en las Ligas Menores, donde puede seguir la rutina de un pitcher abridor.

“Estamos analizando eso: ¿queremos que abra un par de juegos [en las Ligas Menores] y luego lo incorporemos a la rotación?”, dijo Boone, según el New York Post. “¿Hay alguna manera de hacerlo de otra forma?. Eso es en lo que todavía estamos trabajando”.

Los Yankees comienzan su temporada el miércoles contra los San Francisco Giants. Tras los primeros 13 días, Nueva York disputará 13 juegos en igual número de días del 7 al 19 de abril, fecha en la que Gil probablemente tendrá su primera oportunidad de reincorporarse a la rotación.

Gil, de 27 años, se perdió los primeros cuatro meses de la temporada 2025 por una distensión en el dorsal ancho y tuvo problemas con su control al regresar a los Yankees, con un récord de 4-1 y una efectividad de 3.32 en 11 aperturas, otorgando 33 bases por bolas y ponchando sólo 41 bateadores en 57 entradas.

Pero el lanzador derecho de potente brazo mostró su dominio en su última salida de pretemporada, el viernes, contra los Baltimore Orioles, lanzando cinco entradas sin permitir carreras y ponchando a siete bateadores.

“Ése era el Luis Gil de 2024”, dijo Boone a los periodistas después del juego del viernes. “Fue genial verlo”.

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