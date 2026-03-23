Meghan Trainor rebaja el precio de su casa en Encino

Acaba de regresar al mercado la casa en Encino, California, que Meghan Trainor ha intentado vender durante los últimos dos años. La propiedad ahora está disponible por $7 millones de dólares.

La primera vez que esta casa entró al mercado de bienes raíces fue en junio de 2024 y su precio era de $12 millones de dólares, pero la falta de interesados ha hecho que la cantante rebaje su precio a casi la mitad de lo que esperaba recibir inicialmente.

Esta propiedad fue comprada por Trainor y su pareja, Daryl Sabara, en 2020 por $6.6 millones de dólares. Lo que quiere decir que ahora esperan recibir casi lo mismo que invirtieron inicialmente. A la cifra de compra también se le tiene que sumar lo que gastaron en reformas.

Se dice que antes el sitio les perteneció al rapero TMG Fresh. Y esta no sería la primera transacción que hace con otro personaje involucrado con la industria musical, pues en 2024 pagó $17.12 millones de dólares por una casa a DJ Zedd.

Pese a tener dos años intentando vender la propiedad de Encino, la cantante no ha dejado de trabajar con el mismo agente de bienes raíces. Este agente describe el sitio como “una propiedad moderna, totalmente renovada y perteneciente a una celebridad, ubicada tras portones y altos setos”.

En el listado, disponible en la página web de Carolwood Estates, también se asegura que “una de las mejores opciones disponibles actualmente en Encino” y explica que “un amplio patio conduce a una impresionante residencia principal, diseñada con una arquitectura audaz, techos altos y una perfecta integración entre el interior y el exterior”.

La casa principal tiene una extensión de 14,100 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Una de sus características principales es su piscina con cascada y tobogán, lo que ofrece la posibilidad de disfrutar al aire libre con familiares o amigos. Además del área de la piscina, también hay áreas verdes, terrazas, áreas de barbacoa y otros espacios.

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