Métodos seguros para descongelar como un chef: del pan a los cortes de carne

La congelación es uno de los métodos de conservación de alimentos más efectivos; sin embargo, a la hora de descongelar, hay ciertos trucos revelados por el chef con estrellas Michelin, Jordi Cruz, para no perder calidad, textura y nutrientes. El experto explica cuáles son los métodos más seguros, desde el pan congelado hasta los cortes de res.

Cruz explica: “Hay dos formas básicas. He escuchado mucho: ‘meter placas de acero’, nada. Las dos que hay son las que pueden hacer”, que no son más que descongelar con tiempo o hacerlo con agua fría.

La importancia de la planificación

La congelación es el mejor aliado de la alimentación saludable; un congelador organizado no solo facilita la descongelación, sino que preserva la calidad nutricional de tus insumos por meses. Crédito: Shutterstock

Una de las claves para una descongelación segura es hacerlo con tiempo. Para ello, se recomienda pasar la carne del congelador al refrigerador y dejar transcurrir entre 12 o 24 horas. El objetivo es que se descongele de la forma más lenta y tranquila posible para no perder sus propiedades.

También existe otro método, que consiste en meter la pieza en agua fría e ir cambiando el agua cada media hora. “El agua transfiere muy rápido la temperatura de la pieza al agua, se va a equilibrar y la va a descongelar de forma muy rápida. El agua es un transmisor de la temperatura de lo mejor que hay”, asegura el chef.

Este procedimiento es ideal para descongelar carnes, mariscos o un guiso, siempre utilizando una bolsa de vacío o una bolsa de cierre hermético.

El tipo de alimento influye en el proceso

Si tienes prisa, usa agua fría y cambia el líquido cada 30 minutos. El agua es un excelente transmisor de temperatura. Crédito: Shutterstock

Una vez explicadas las dos formas seguras de descongelar, Cruz menciona que un caldo, una crema o un consomé (congelados en bolsas) se pueden introducir en agua caliente. En este caso, se puede acelerar el proceso porque estos alimentos no sufren una degradación significativa.

Por otro lado, las hortalizas congeladas y las verduras las podemos introducir directamente en el agua de cocción, ya que no verán afectada su estructura. En cuanto al pan, si está cortado en rebanadas, puede ir directamente a la tostadora.

El chef recalca que productos como pescados, carnes y mariscos, si no se quieren degradar ni perder propiedades o que se endurezcan, requieren estrictamente: o 24 horas de antelación en la nevera o el método de agua fría con cambios cada 30 minutos.

Cómo descongelar carnes y mariscos sin perder propiedades

En resumen, para descongelar correctamente y no perder textura, jugosidad ni valor nutricional, el chef recomienda seguir estos pasos estructurados:

Método 1: Descongelación lenta en refrigerador

La forma más recomendable es planificar con tiempo.

Pasa el alimento del congelador al refrigerador. Déjalo descongelar lentamente durante 12 a 24 horas.

Este proceso suave permite que el producto recupere su textura de forma progresiva y evita la pérdida excesiva de jugos.

Método 2: Descongelación en agua fría

Cuando necesitas acelerar el proceso, el agua fría es una excelente aliada.

Coloca el alimento en una bolsa hermética o al vacío. Sumérgelo en agua fría. Cambia el agua cada 30 minutos.

El agua transmite la temperatura mucho más rápido que el aire, por lo que el alimento se descongela de forma veloz pero controlada, manteniendo la seguridad alimentaria.

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