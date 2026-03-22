¿Por qué los hot dogs de Costco han mantenido el precio de $1,50 desde 1985?

Durante décadas, uno de los productos más emblemáticos de Costco ha desafiado la inflación: su combo de hot dog y bebida por $1.50, un precio que no ha cambiado desde 1985.

Este alimento, disponible en todas las tiendas del gigante minorista, se ha convertido en un símbolo de valor para los clientes, pero detrás de ese precio hay una mezcla de estrategia, historia y decisiones empresariales clave.

Un compromiso que comenzó desde el origen

El origen de este precio se remonta a los inicios de la compañía. Jeffrey Brotman, cofundador de Costco junto a Jim Sinegal, tenía una conexión personal con el negocio de los hot dogs, ya que uno de sus primeros emprendimientos fue un carrito de venta en Seattle en la década de 1970.

Cuando ambos fundaron Costco en 1983, hicieron una promesa clara: mantener el precio del combo sin cambios.

El reto de la inflación

Con el paso del tiempo, los costos de producción han aumentado por mucho.

De acuerdo con estimaciones citadas en análisis recientes, el precio del combo debería rondar al menos los $4.25 para reflejar los costos actuales del mercado.

Sin embargo, la empresa decidió sostener su promesa, incluso cuando esto implicaba presiones financieras.

La decisión que cambió todo

El entonces CEO Craig Jelinek reveló en 2018 que, en algún momento, intentó plantear la necesidad de subir el precio.

La respuesta de Jim Sinegal fue contundente: “Si subes el maldito hot dog, te mataré. Resuélvelo”.

Ante esa postura, Costco optó por una solución estructural: reducir costos en lugar de aumentar precios.

Para lograrlo, la empresa construyó sus propias plantas de producción de hot dogs, una en Los Ángeles y otra en Chicago, eliminando así la dependencia de proveedores externos más costosos.

Gracias a esta integración vertical, el producto logró mantenerse rentable. Según Jelinek, el negocio genera suficiente dinero para obtener un rendimiento justo.

Una estrategia más amplia

La compañía no ve este producto de manera aislada, sino como parte de una estrategia mayor para atraer y fidelizar clientes.

Richard Galanti, exdirector financiero de Costco, explicó esta lógica al señalar: “Realmente no lo vemos de esa manera. Algunos negocios que tienen buenos márgenes. Nos ayudan a ser más agresivos en otras áreas o, como mencionas, mantener el precio del hot dog y la soda un poco más de tiempo para siempre”.

Un precio que no parece cambiar

Incluso tras la salida de ejecutivos clave como Jelinek y Galanti, Costco no ha dado señales de modificar el precio del combo.

La popularidad del producto sigue vigente.

Prueba de ello es el caso reciente de un hombre en Ohio que se volvió viral tras alimentarse exclusivamente con este combo durante una semana, gastando alrededor de $45 en total, motivado por el aumento en los precios de los alimentos.

Por ahora, todo indica que el icónico hot dog de Costco seguirá siendo uno de los pocos productos que han resistido el paso del tiempo y de la inflación.

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