Reportera de NHL Jessi Pierce y sus tres hijos pierden la vida en un incendio en su casa en Minnesota

La famosa reportera de NHL Jessi Pierce y sus tres hijos murieron el pasado sábado en la mañana víctimas de un devastador incendio en su casa ubicada en White Bear Lake en Minnesota.

El trágico suceso fue confirmado en un comunicado por la NHL. “Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey envía nuestras oraciones y más profundas condolencias a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños”.

The NHL sends condolences to the Pierce family. pic.twitter.com/SplpV6O5F7 — NHL Public Relations (@NHLPR) March 22, 2026

De acuerdo con New York Post, los vecinos alertaron al 911 luego de percatarse de que había llamas saliendo por el techo de la vivienda ubicada en la cuadra 2100 de Richard Avenue, White Bear Lake.

Incluso una vecina identificada como Julie Andrus declaró a ‘The Minnesota Star Tribune’ que la escena fue horrible. “Estábamos durmiendo. Para cuando los policías nos despertaron, era como un tornado de humo”, describió.

Según el reporte de FOX 9, el White Bear Lake FD respondió a alertar cerca de las cinco de la madrugada. Al llegar, se encontraron la casa totalmente envuelta en llamas.

Dentro de la vivienda localizaron a un adulto, tres niños y un perro, todos sin vida. Posteriormente, se confirmó que se trataba de Jessi Pierce (37 años) y sus hijos Hudson (8), Cayden (6) y Avery (4).

La causa del incendio no se ha conocido todavía. El Departamento de Bomberos de White Bear Lake y la Oficina del Mariscal de Incendios del Estado de Minnesota mantienen abierta una investigación al respecto.

Jessi Pierce tenía más de una década dedicada al hockey estadounidense

Pierce se graduó en la Iowa State University. Se destacó haciendo coberturas para Minnesota Wild y trabajó directamente para NHL.com durante las últimas 10 temporadas.

We are heartbroken and join the State of Hockey in mourning the tragic loss of Jessi and her children. May they rest in peace 💔. pic.twitter.com/H8L8Wgu6l4 — Minnesota Wild (@mnwild) March 22, 2026

También escribió para ‘The Athletic’, USA Hockey, el Minnesota Hockey Journal y Massachusetts Hockey, entre otros. Fue coanfitriona del podcast ‘Bardown Beauties’.

Pierce trabajó en Brainerd (Minnesota), Syracuse (Nueva York) y Colorado Springs antes de llegar a la NHL.



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