Autoridades federales y locales expresan su pesar por la tragedia aérea en LaGuardia

La administración del presidente Donald Trump y las autoridades de Nueva York lamentaron e hicieron frente este lunes a la emergencia tras la colisión ocurrida la noche del domingo en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, ubicado en Queens, que se ha cobrado la vida de dos pilotos y ha dejado decenas de heridos.

El incidente se produjo a las 11:45 de la noche del domingo, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un CRJ-900 procedente de Montreal con 76 personas a bordo, colisionó con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria tras aterrizar en la pista 4.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el suceso de “noticia desgarradora” y confirmó el fallecimiento de los dos tripulantes técnicos de la aeronave.

“Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados”, señaló en sus redes la política, quien precisó que el aeródromo permanecerá cerrado, al menos, hasta las 2:00 de la tarde.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, informó en X de que la ciudad mantiene un contacto estrecho con los socios federales y estatales para gestionar la crisis.

I have been briefed on the tragic collision that took place at LaGuardia Airport late last night.



The National Transportation Safety Board is investigating the incident, and the City is in close contact with federal, state, and local partners. I am grateful to our first… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 23, 2026

Desde Washington, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, anunció en un post de X el despliegue de un equipo de la Administración Federal de Aviación (FAA) para apoyar las pesquisas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo que lidera la investigación.

I am on my way to LaGuardia Airport now in response to last night’s horrific crash involving Air Canada Express 8646 and a fire truck that killed two pilots.@FAANews and @NTSB are working closely on this, and we will share updates as soon as possible.



Please keep the victims,… pic.twitter.com/YWTjDn6cde — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) March 23, 2026

De acuerdo con el balance ofrecido por el Departamento de Transporte, además de los dos pilotos fallecidos, más de una decena de pasajeros resultaron heridos y al menos dos bomberos de la Autoridad Portuaria presentan lesiones de gravedad.

La aerolínea Air Canada ha habilitado una línea de atención telefónica para los familiares de los pasajeros afectados (1-800-961-7099), mientras que las autoridades instan a los viajeros a no desplazarse al aeropuerto y verificar el estado de sus vuelos con las compañías aéreas.

Con información de EFE

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