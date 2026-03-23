Aeropuerto LaGuardia permanece cerrado tras colisión que dejó dos pilotos muertos

El Aeropuerto LaGuardia permanece fuera de servicio este lunes tras registrarse un fatal accidente durante la noche del domingo, en el que dos pilotos de Air Canada murieron.

“Debido a una emergencia, el aeropuerto LaGuardia está cerrado. Consulte con su aerolínea para obtener la información más reciente sobre su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto”, declaró el Aeropuerto LaGuardia a través de su cuenta en X.

Due to emergency LaGuardia Airport is closed. Check with your airline for the latest flight information before coming to the airport. — LaGuardia Airport (@LGAairport) March 23, 2026

Posteriormente, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un comunicado a través de la misma red social para confirmar el cierre, además de brindar detalles de la colisión.

“El vuelo 8646 de Air Canada Express impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de aeronaves tras aterrizar en la pista 4 del aeropuerto LaGuardia de Nueva York”, apuntó la agencia.

FAA Statement

Air Canada Express Flight 8646 struck an Aircraft Rescue and Firefighting vehicle after landing on Runway 4 at LaGuardia Airport in New York. The accident occurred around 11:40 p.m. local time on Sunday, March 22. The CRJ-900 was arriving from Montreal. The FAA and… — The FAA ✈️ (@FAANews) March 23, 2026

Detalles del trágico accidente

El accidente se produjo cuando un Bombardier CRJ-900, operado por la filial Jazz Aviation, completaba su trayecto desde el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau con más de 100 pasajeros a bordo. Los dos pilotos de Air Canada fallecieron a causa de la colisión con el camión de emergencia.

Asimismo, las autoridades sanitarias confirmaron el traslado de más de 40 personas a diversos hospitales de la zona para recibir atención médica inmediata.

Investigaciones se mantienen activas

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera junto a la FAA la investigación para determinar los factores que permitieron el contacto entre la aeronave y el vehículo de rescate en la pista 4, señaló la FAA en su publicación.

De acuerdo con Flightradar24, en consecuencia por el accidente, 18 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos, principalmente en el área de Nueva York , o regresaron a su punto de origen.

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