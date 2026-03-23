Aeropuerto LaGuardia permanece cerrado tras colisión que dejó dos pilotos muertos
El aeropuerto y la Administración Federal de Aviación (FAA) emitieron comunicados a para confirmar el cierre, además de brindar detalles de la colisión
El Aeropuerto LaGuardia permanece fuera de servicio este lunes tras registrarse un fatal accidente durante la noche del domingo, en el que dos pilotos de Air Canada murieron.
“Debido a una emergencia, el aeropuerto LaGuardia está cerrado. Consulte con su aerolínea para obtener la información más reciente sobre su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto”, declaró el Aeropuerto LaGuardia a través de su cuenta en X.
Posteriormente, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un comunicado a través de la misma red social para confirmar el cierre, además de brindar detalles de la colisión.
“El vuelo 8646 de Air Canada Express impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de aeronaves tras aterrizar en la pista 4 del aeropuerto LaGuardia de Nueva York”, apuntó la agencia.
Detalles del trágico accidente
El accidente se produjo cuando un Bombardier CRJ-900, operado por la filial Jazz Aviation, completaba su trayecto desde el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau con más de 100 pasajeros a bordo. Los dos pilotos de Air Canada fallecieron a causa de la colisión con el camión de emergencia.
Asimismo, las autoridades sanitarias confirmaron el traslado de más de 40 personas a diversos hospitales de la zona para recibir atención médica inmediata.
Investigaciones se mantienen activas
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera junto a la FAA la investigación para determinar los factores que permitieron el contacto entre la aeronave y el vehículo de rescate en la pista 4, señaló la FAA en su publicación.
De acuerdo con Flightradar24, en consecuencia por el accidente, 18 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos, principalmente en el área de Nueva York , o regresaron a su punto de origen.
Sigue leyendo:
– El Pentágono identifica a los seis aviadores de la Fuerza Aérea de EE.UU. que murieron en Irak
– Nueva búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines no logra encontrar restos del avión
– Avioneta acuatizó en el gélido Hudson River de Nueva York, recordando “milagro” de 2009