Nueva York quiere limitar el autopago: robos, errores y empleo en el centro del debate

El autopago en supermercados, que durante años prometió rapidez y comodidad, ahora está bajo la lupa en Nueva York. Detrás del proyecto que busca limitar su uso, hay un problema concreto que creció en silencio: errores en las compras, pérdidas para las tiendas y un aumento de robos difíciles de detectar.

En ese contexto, la legislatura estatal abrió un debate que va más allá de la tecnología y pone en juego empleo, control y la forma en que millones de personas compran todos los días.

La iniciativa, presentada en 2024 como el proyecto A8943 en la Asamblea de Nueva York, sigue en debate y podría avanzar en los próximos meses. Muchas cadenas reportan más “shrink” (merma por robos o errores) y, según dicen, el autopago está en el centro del problema. Por eso, empresas como Walmart, Target y Dollar General, entre otras, están limitando self-checkout, algo que reaviva el debate político.

El cambio no es menor. Durante años, el autocobro se expandió en todo Estados Unidos como sinónimo de rapidez y eficiencia. Pero ahora, algunos sectores quieren frenar ese avance.

Qué propone el proyecto de ley

La iniciativa fue presentada en la New York State Legislature y apunta a regular cómo funcionan estas cajas automáticas. Entre los puntos principales, esta movida contra el “autocobro” tiene por objetivo:

Limitar la cantidad de productos que se pueden pagar en autopago.

Exigir supervisión de empleados en estas áreas.

Evitar que las empresas reemplacen completamente a los cajeros.

En otras palabras, no busca eliminar el sistema, sino reducir su uso y controlarlo más.

Robos y errores en el autopago en EE.UU. (y qué pasa en Nueva York)

Lo cierto es que el crecimiento del self-checkout vino acompañado de un problema que los supermercados ya no pueden ignorar: pérdidas por errores (intencionales o no). Estudios del sector retail citados por la National Retail Federation estiman que las pérdidas totales por “shrink” (mercadería no pagada, robos y errores) superan los $100,000 millones al año en EE.UU..

Dentro de ese número, las cajas de autopago concentran una parte relevante por fallas como el “skip scanning” (no escanear un producto) o el “mis-scanning” (registrar uno más barato).

Investigaciones académicas en el Reino Unido —referenciadas a menudo por cadenas estadounidenses— muestran que el autopago puede generar tasas de pérdida más altas que las cajas tradicionales, en algunos casos cercanas al 3% o más del total de ventas en esos puntos.

En la práctica, esto se traduce en más controles: cámaras, sensores de peso y supervisión constante. En Nueva York, grandes cadenas han respondido limitando el número de artículos en autopago o directamente reduciendo su uso en horarios de alta afluencia, una señal clara de que el modelo está siendo revisado más por necesidad que por elección.

Por qué quieren limitar el autopago

El impulso detrás del proyecto viene, en gran parte, de sindicatos como la Retail, Wholesale and Department Store Union. Su argumento es claro: se están perdiendo empleos tradicionales, los clientes terminan haciendo el trabajo sin beneficios y aumentan los robos y errores en las tiendas.

Para ellos, el autopago no solo cambia la experiencia de compra, sino también el mercado laboral. El foco: no está claro que los beneficios sean repartidos.

Qué dicen las empresas y supermercados

Del otro lado, las cadenas minoristas ven el tema de otra forma. Defienden el autopago porque reduce tiempos de espera, permite operar con menos costos y responde a hábitos de consumo actuales. Además, aseguran que muchos clientes prefieren este sistema por comodidad.

Lo cierto es que, más allá de este proyecto de ley, el modelo de autopago ya está siendo revisado en varias partes del país. De hecho, algunas grandes cadenas redujeron la cantidad de cajas automáticas o limitaron su uso a pocos productos. En otros casos, cerraron el sistema en horarios específicos.

Es decir, por ahora, la tendencia no va hacia la prohibición, pero sí hacia un ajuste.

Walmart busca reducir las pérdidas sin afectar la experiencia del cliente. Crédito: JRomero04 | Shutterstock

Puedes ver: Walmart implementa táctica en cajas de autocobro para frenar robos de clientes

Qué pasaría si se aprueba la ley en Nuena York

Si el proyecto avanzara, el impacto sería directo en la experiencia de compra diaria:

Más presencia de cajeros.

Menos compras grandes en autopago.

Mayor control en supermercados.

Para algunos, sería un paso atrás en comodidad. Para otros, una forma de recuperar empleos. El punto clave: no es ley todavía.

El proyecto sigue en debate, puede modificarse y aún no está aprobado. Eso significa que el resultado final todavía es incierto.

Un debate más grande que las cajas

En el fondo, la discusión va más allá de los supermercados. Se trata de algo más amplio: automatización vs empleo, eficiencia vs experiencia humana, tecnología vs regulación. En fin, lo que el mundo está debatiendo en 2026.

Por eso, muchos miran con interés lo que pase en Nueva York, ya que podría marcar el camino para otros estados.

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