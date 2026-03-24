9 aparatos del hogar que pueden hacerte gastar más en electricidad

El consumo de electricidad en el hogar puede dispararse sin que lo notes, especialmente por el uso constante de ciertos electrodomésticos que representan una parte importante del gasto mensual.

De acuerdo con cálculos de consumo energético, algunos aparatos pueden representar desde un pequeño porcentaje hasta más de la mitad del uso total de energía en casa. Conocer cuáles son y cómo reducir su impacto puede ayudarte a ahorrar dinero.

1. Aire acondicionado

El aire acondicionado es el principal responsable del aumento en la factura eléctrica. En conjunto con la calefacción, puede representar poco más del 50% del consumo total del hogar.

Ajustar el termostato apenas un grado puede reducir el gasto mensual en aproximadamente 3%.

2. Calentador de agua

El uso de agua caliente también tiene un peso importante, ya que puede consumir hasta el 18% de la energía del hogar.

Para reducir este gasto, se recomienda ajustar la temperatura a 120 grados Fahrenheit o menos, aislar las tuberías y usar regaderas de bajo consumo.

3. Iluminación

Aunque la tecnología LED ha mejorado la eficiencia, la iluminación aún representa cerca del 10% del consumo eléctrico mensual.

Apagar las luces al salir de una habitación sigue siendo una de las formas más simples de ahorrar.

4. Refrigerador

Este electrodoméstico funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que no es sorpresa que consuma alrededor del 7% de la energía total.

Mantener limpias las bobinas, evitar sobrecargarlo y reducir el tiempo que la puerta permanece abierta puede ayudar a disminuir el consumo.

5. Lavadora y secadora

El lavado de ropa representa aproximadamente el 5% del gasto energético. Usar agua fría, evitar la secadora cuando sea posible y operar estos aparatos en horarios nocturnos, entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m., puede reducir costos.

6. Horno eléctrico

El horno eléctrico aporta cerca del 3% del consumo mensual. Aunque no es el mayor gasto, su uso en verano puede obligar al aire acondicionado a trabajar más, aumentando el consumo total.

7. Lavavajillas

Este aparato representa alrededor del 2% del consumo eléctrico. Para optimizar su uso, se recomienda utilizarlo solo con cargas completas y desactivar el ciclo de secado con calor.

8. Televisión y equipos multimedia

Los televisores también consumen cerca del 2% de la energía, en parte porque muchos permanecen en modo de espera incluso cuando no se usan. Desconectarlos completamente puede generar ahorro.

9. Computadoras

Aunque su impacto es menor, con aproximadamente el 1% del consumo total, dejar la computadora encendida innecesariamente también suma al gasto.

Activar el modo de suspensión automática ayuda a reducir este consumo.

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