Corte Suprema evalúa si EE.UU. puede negar asilo en la frontera con México

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos sobre si el Gobierno de Donald Trump puede negar la entrada a solicitantes de asilo que pidan refugio en la frontera con México.

Durante la audiencia, los magistrados analizaron si los inmigrantes deben cruzar completamente la frontera para ejercer su derecho a solicitar asilo o si basta con presentarse en un cruce fronterizo.

John G. Roberts Jr. y Amy Coney Barrett sugirieron que “llegar a” Estados Unidos implica cruzar totalmente la frontera, respaldando así la interpretación de la administración Trump, según se evidenció en la sesión.

La discusión se centró en la definición exacta de “llegar” al país. Los jueces dedicaron más de una hora a diferenciar entre quienes alcanzan la frontera y quienes ingresan plenamente al territorio estadounidense.

Kelsi Corkran, abogada que representa a los migrantes, sostuvo ante la Corte que la política de freno de asilos es ilegal y contradice la tradición estadounidense de proteger a personas que huyen de persecución, informó CBS News.

Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la medida como “una herramienta fundamental para gestionar incrementos repentinos de solicitudes en la frontera”, aseguró al medio.

La audiencia no implicó una decisión definitiva; se espera que la Corte Suprema emita su fallo a finales de junio o inicios de julio.

Desde Obama

La política en debate fue instaurada inicialmente bajo Barack Obama, endurecida por Trump y luego revertida por la administración Biden en 2021, mientras tribunales ordinarios han resuelto casos de forma diversa durante estos años.

El Gobierno recordó a la Corte su precedente de los años 90, cuando se detuvo en alta mar a haitianos que huían de un golpe militar, evitando que llegaran a suelo estadounidense sin evaluar sus condiciones de refugiados.

Esta decisión podría redefinir el alcance del derecho al asilo en la frontera y establecer un criterio claro sobre cómo deben actuar las autoridades migratorias frente a solicitantes que esperan ingresar a Estados Unidos.

Con información de EFE.

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