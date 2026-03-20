Trump reconoce en privado que políticas de deportación “fueron demasiado lejos”, según WSJ

El presidente Donald Trump, admitió en conversaciones privadas con su círculo cercano que algunas de sus políticas de deportación masiva “fueron demasiado lejos”, de acuerdo a un reportaje publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Según el diario, que cita a funcionarios bajo anonimato, Trump pidió a sus asesores bajar el enfoque en la llamada deportación masiva. También propuso concentrarse en expulsar a inmigrantes con antecedentes criminales, ante la preocupación por el impacto político de operativos grandes y visibles en varias ciudades del país.

El cambio ocurre en medio de ajustes dentro del Departamento de Seguridad Nacional tras la salida de Kristi Noem. Su gestión fue objeto de críticas por el endurecimiento de redadas migratorias y episodios de violencia.

Como posible reemplazo, Trump ha propuesto al senador Markwayne Mullin, quien ha señalado que buscaría un enfoque más coordinado con autoridades locales. También marcó distancia con algunas de las prácticas más cuestionadas de la administración anterior.

Mortales operativos en Minneapolis

Las operaciones migratorias impulsadas por el gobierno, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas, alcanzaron un punto crítico en enero. En Minneapolis, un operativo masivo derivó en protestas y en la muerte de dos civiles a manos de agentes federales.

Desde el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece con su financiamiento suspendido. La medida responde a la presión de legisladores demócratas en el Senado, quienes buscan reformar los controles sobre los agentes, lo que ha generado una crisis en distintas dependencias de la institución.

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