(Entrevista en video) República Dominicana proveerá a Puerto Rico un 20% de su demanda energética a través de cable submarino

NUEVA YORK – Rafael Vélez Domínguez, el CEO de Caribbean Transmission Development Co. (CTDC), compañía que desarrolla el proyecto para un cable submarino eléctrico entre Puerto Rico y República Dominicana reveló que, a través de la interconexión, Quisqueya estaría suministrando un 20% de la demanda energética de la isla hermana.

En entrevista exclusiva con El Diario, el también fundador de Atabey Capital, firma de inversión que proporcionó el capital inicial para crear CTDC, argumentó que a esos fines tienen en agenda la construcción de una planta de generación de ciclo combinado en San Pedro de Macorís.

“Estamos hablando de 700 MW. Es, aproximadamente, 20% de la demanda de Puerto Rico. Eso es lo más que se puede traer…Esa subestación no tiene una capacidad mayor para evacuar esa energía. Esa subestación estará subconectada a lo que sería la espina dorsal del sistema eléctrico de Puerto Rico, que es una línea que le da la vuelta entera a la isla de Puerto Rico”, especificó el ejecutivo sobre el alcance del llamado “Proyecto Hostos”, en referencia al educador boricua independentista (Eugenio María de Hostos) con estrechos vínculos en Dominicana.

Vélez Domínguez, quien además es presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA), rechazó que, como resultado de la iniciativa, Puerto Rico esté dependiendo de otro país para levantar su sistema eléctrico.

“No es que Dominicana está sosteniendo a P.R., esa no es la idea. Recuerda que aquí de lo que estamos hablando es un 20%. La demanda de R.D. son 3,900 MW. Lo que sí vamos a compartir con R.D. es la terminal que está construida en Caucedo para proveerle gas a esta planta que estamos hablando que va entonces a proveerle la energía a Puerto Rico. Pero, este proyecto le da resiliencia a R.D. también. El cable es bidireccional y en el momento en que le dé un huracán a R.D. o que necesite energía de P.R., ciertamente este cable podrá proveer esa energía”, afirmó sobre el proyecto valorado en $2,500 millones de dólares.

La empresa, que espera tener habilitado el cable interoceánico para enero de 2031, obtuvo el mes pasado el permiso presidencial, en este caso de la Administración Trump a través del Departamento de Energía Federal (DOE). Esa autorización es requerida para la construcción de la infraestructura.

A continuación la primera parte de la entrevista de El Diario a Veléz Domínguez:

El Diario (ED): “¿Cuándo y cómo es que surge esta idea y con qué propósito?”

Rafael Vélez Dominguez (RVD): “La idea no me la achaco a mí. Realmente, es una idea que viene de los 70 y los 80. De hecho, yo encontré una entrevista en el periódico El Mundo de febrero 17 de 1987 de que Rafael Hernández Colón (exgobernador de Puerto Rico) se estaba reuniendo con el presidente (de República Dominicana) Joaquín Balaguer, hablando precisamente de una interconexión eléctrica entre P.R. y R.D. En aquella época era más Puerto Rico darle capacidad ociosa que tenemos en las plantas eléctricas aquí en P.R. a la R.D. Es algo que se ha dado a través de todo el mundo. En Europa, muchos países están interconectados, en Asia. Inclusive, Centroamérica está todo interconectado, desde Guatemala hasta Panamá; Suramérica también. O sea, que las interconexiones no son algo nuevo. De hecho, existen 164 cables de interconexión eléctrica en los Estados Unidos con Canadá y México. O sea, que esto no tiene que ver que, si una red es mejor que la otra, si una le está ayudando a otra; es meramente apoyarse ambos países. Inglaterra está interconectado con Francia, Francia con España; Inglaterra también con Dinamarca, Noruega. Esto es algo que se está dando, se ha dado por muchos años y se seguirá dando hasta que tendremos un mundo totalmente interconectado como lo tenemos a nivel de telecomunicaciones.

ED: “En Puerto Rico, tengo entendido, que existen cables (para telecomunicaciones) como este, pero más pequeños; por ejemplo, entre Vieques e Isla Grande. ¿Cuál es el panorama en P.R. en estos momentos?”

RVD: “Es correcto. A la Isla Grande está conectado un cable que va desde Humacao hasta Vieques, y, después, otro de Vieques a Culebra. Puerto Rico es un archipiélago y esas dos islas están interconectadas con P.R. (Isla Grande)”

ED: “Pero lo que ustedes están proponiendo es amplio. O sea, esto es primero entre Dominicana y no descartan que puedan sumarse otras islas a esto. ¿Cuán grande pudiera ser este cable?, ¿de qué material se va a hacer?, por ejemplo”

RVD: “Este proyecto, el Proyecto Hostos, contempla una planta de generación nueva, absolutamente nueva, en San Pedro de Macorís, que en una primera etapa va a estar dedicada 100% para P.R. San Pedro de Macorís tiene ya acceso a infraestructura de gas natural para que le llegue el combustible. Hay una terminal de gas natural que está en Caucedo, al lado del Aeropuerto Las Américas, y la infraestructura (está), los gasoductos que llegan a San Pedro de Macorís con la capacidad de proveerle a la planta que estamos proponiendo. De ahí va a venir una línea de transmisión aérea desde San Pedro de Macorís hasta Punta Cana y en Punta Cana se va a cambiar de corriente alterna a corriente directa; específicamente, corriente directa de alto voltaje. Desde allí, se lleva, a través de perforación horizontal, un proceso donde baja por debajo del subsuelo marino hasta un kilómetro de distancia de la costa, ahí va por encima del subsuelo marino en una ruta específica que toma en consideración las pendientes, áreas protegidas, profundidades, etc. y llega hasta el pueblo de Mayagüez. Usando perforación horizontal, un kilómetro de distancia de la costa, y entra por dentro del Puerto de Mayagüez y va seis kilómetros hasta el lado de la subestación Mayagüez TC, donde se convierte a AC (corriente alterna) y se inyecta ahí. Estamos hablando de 700 MW. Es, aproximadamente, 20% de la demanda de Puerto Rico. Eso es lo más que se puede traer…Esa subestación no tiene una capacidad mayor para evacuar esa energía. Esa subestación estará subconectada a lo que sería la espina dorsal del sistema eléctrico de Puerto Rico, que es una línea que le da la vuelta entera a la isla de Puerto Rico”

ED: “¿República Dominicana tiene la capacidad de brindar ese excedente de energía?, ¿hasta qué punto?”

RVD: “Tendría, tendría; pero, por eso es una conversación que no vale la pena tener, porque estamos haciendo una planta nueva específica para precisamente proveer esa capacidad”

ED: “Pero, más allá de la planta, ¿qué más tiene que brindar Dominicana para poder darle soporte a P.R.? Yo se lo planteo, porque esto es un ángulo de la discusión que se repite continuamente y que incluso estuvo en los comentarios públicos que se hicieron referente a este permiso (presidencial). Hay cierta preocupación de algunas partes que indican: ‘¿Dominicana realmente puede sostener a P.R.?’”

RVD: “No es que Dominicana está sosteniendo a P.R., esa no es la idea. Recuerda que aquí lo que estamos hablando es un 20%. La demanda de R.D. son 3,900 MW. Lo que sí vamos a compartir con R.D. es la terminal que ya está construida en Caucedo para proveerle gas a esta planta que estamos hablando que va entonces a proveerle la energía a Puerto Rico. Pero, este proyecto le da resiliencia a R.D. también. El cable es bidireccional y en el momento en que le dé un huracán a R.D. o que necesite energía de P.R., ciertamente este cable podrá proveer esa energía. Estamos hablando de un proyecto a largo plazo, 20, 30, 40 años, donde muchas cosas van a ocurrir. Inclusive, pudiera ser que, en un futuro, cuando P.R. arregle su sistema eléctrico y tengamos hasta plantas nucleares en P.R., sea al revés. Puerto Rico proveyéndole la electricidad a R.D.”

ED: “En términos de balance, ¿cuál sería el beneficio para Dominicana versus Puerto Rico?“

RVD: “Para Dominicana sería un palo. Dominicana se convierte en un exportador de energía. Para que tengas una idea, este proyecto solo duplica el comercio entre P.R. y R.D. Este proyecto solo le provee a R.D. el 3% de las divisas que está recibiendo. O sea que para la economía de R.D. es muy bueno. Además, nosotros estimamos que van a haber unos 7,000 empleos, de los cuales 5,000, serían en R.D. porque la mayor parte de la inversión se va a estar haciendo en R.D.”

ED: “La evaluación que hizo LUMA Energy (compañía encargada de la red eléctrica en P.R.) sobre el impacto ambiental no detectó impactos significativos que requieran labores de mitigación, pero sí señala que va a haber un menor impacto al suelo marino. ¿Qué medidas se van a tomar para que ese impacto sea el mínimo posible como parte de la construcción de este proyecto?”

RVD: “Estamos hablando de un cable del grosor de un disco compacto. O sea, que hay ocho cables que entran a P.R. para telecomunicaciones que tienen exactamente el mismo grosor y hay uno que viene de Vieques que entra a la Isla Grande también. La medida que estamos utilizando es la última tecnología, perforación horizontal. A un kilómetro de distancia de la costa, vamos a pasar por debajo del subsuelo marino a seis metros de profundidad, precisamente, para evitar cualquier intervención con la vida marina, y ahí va a entrar por dentro del puerto. Estamos utilizando la última tecnología para que haya el menos impacto ambiental posible”

ED: “Yo lo escucho y yo me imagino que muchos boricuas van a estar pensando en lo que significará este proyecto para su diario vivir. Me imagino que algunos estarán diciendo que si mañana hay un apagón en P.R., ¿cómo esto va a resolver? ¿Realmente se puede hablar de un efecto inmediato (contra los apagones)? Si ese es el caso, ¿cuál es la prueba de que esto va a tener un efecto inmediato?, porque eso es lo que le preocupa ahora mismo al puertorriqueño común”

RVD: “Claro, claro, y yo creo que has dado en tremendo punto…Nosotros, ahora mismo en P.R., cuando el sistema eléctrico cae, como ha pasado; pasó en diciembre 31, pasó la pasada Semana Santa, el sistema se tarda tres días en poderse levantar. Esto ha ocurrido muchísimas veces. De la forma que está diseñado nuestro sistema eléctrico en P.R. no tiene la capacidad de hacer arranques en negro (blackstarts). Con este cable, en vez de tres días que es lo que nos estamos tardando, lo haríamos en 15 minutos. O sea, que esa vez que se nos fue la luz en Semana Santa, en vez de tres días para recuperarla, lo haríamos en 15 minutos”

ED: “Pero, esto es más hacia el oeste de la isla, ¿no? Para otras áreas que no están tan cercanas a Mayagüez, ¿cuál sería el impacto?”

RVD: “Esto entra hacia el oeste, pero la energía va a todo P.R., porque va a la espina dorsal del sistema de transmisión. O sea, que el beneficio realmente es para todo P.R., no solo para el oeste”

ED: “Ustedes también han promovido este proyecto como una manera de reducir los costos en la factura y demás. Pero, hay que ser realistas. Ahora mismo estamos en una guerra con Oriente Medio y varios expertos lo que indican, y están los datos ahí, es que hay un efecto en cadena por los vaivenes del mercado y un aumento en la gasolina…Trump está haciendo lo que está a su alcance o intentando bajar los precios, pero la realidad es que todo lo que tenga que ver con combustible está experimentando un aumento. ¿Cómo ustedes van a hacer para, en efecto, garantizar de que esto vaya a reducir los costos en instancias como las que precisamente estamos viviendo ahora, que afecta a nivel mundial y desproporcionadamente a P.R.?”

RVD: “Número 1: P.R. consume mucho combustible líquido, que es altamente caro. Para generación particularmente usamos ‘fuel oil’ y también utilizamos diésel bajo en azufre, que en la industria se le conoce como ‘champagne’ diesel de lo caro que es. Estamos hablando que es como un 43% de la matriz de combustible que usamos en esos combustibles líquidos que son sumamente caros. La idea con este proyecto es ir desplazando el uso de esos combustibles por gas natural, que es más barato. El gas natural lo vamos a traer de EE.UU., no viene de Medio Oriente. No es como el caso de Puerto Rico que por las leyes de cabotaje muchas veces tiene que importar el gas natural, ya sea de Trinidad o inclusive de Catar. En el caso nuestro, lo vamos a estar trayendo de EE.UU. O sea, que no está afectado necesariamente por la guerra. Ahora, este proyecto no es la solución a todos los problemas que tiene el sistema eléctrico de P.R.; esto no es un ‘silver bullet’ (fórmula milagrosa). Hay que seguir haciendo otras iniciativas. Esto es parte de la solución, pero no es la solución. Este proyecto plantea reducir los costos, pero hay que hacer otras iniciativas para reducir costos. Por ejemplo, nosotros estimamos que hay como un 20% de pérdida de energía en lo que es la transmisión y la distribución. Eso hay que atacarlo. Muchas de las plantas eléctricas que existen hoy día tienen en promedio 42 años de viejas… La planta nueva que nosotros estamos proponiendo en R.D. produce la mitad del bióxido de carbono que lo que produce la planta más nueva de gas natural que tenemos en P.R., que es EcoEléctrica, y la razón es muy simple: EcoEléctrica se construyó hace 25 años. En 25 años, la tecnología ha cambiado muchísimo…Hay que hacer otras iniciativas. Hay que poner placas solares; hay que hacer parques eólicos; hay que hacer microrredes. Realmente, hay mucho por hacer en P.R., incluyendo renovar el parque térmico que tenemos”

ED: “Usted ha dado con un punto bien importante y es la cuestión de la transmisión y la distribución. Usted sabe y yo sé, y no lo digo yo, está documentado, que hay un problema en la red (eléctrica de Puerto Rico) y con su estado. ¿Esto no le complica a ustedes el fin que tienen con este cable?, porque, si la red no funciona adecuadamente, porque esto es un mapa que se conecta; si la red tiene dificultades, no se ha modernizado del todo, esto probablemente le va a complicar a ustedes la gestión que están haciendo para poder adelantar el suministro de energía”

RVD: “No, nosotros vamos a estar utilizando la tecnología y el sistema que existe hoy día. En la medida que se vaya mejorando el sistema, pues habrá más capacidad para importar; pero, por ahora, la ingeniería que hemos hecho es dada la infraestructura que existe hoy, no la que va a existir mañana. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que hacer mucha inversión en la transmisión y distribución de P.R., al igual que la infraestructura para importar combustible. En P.R., ahora mismo, tenemos solamente dos terminales de gas natural y no hay ningún gasoducto para interconectar esas dos terminales o llevarle gas natural a otras plantas eléctricas…Hay que trabajar toda la cadena de valor. Hay que trabajar la infraestructura para importación de combustible; hay que trabajar la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización”

En la segunda parte de esta entrevista abordamos el proceso bajo el que se concedió el permiso presidencial de la Administración Trump a través del Departamento de Energía Federal (DOE) para la construcción del cable submarino entre P.R. y R.D.

Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para actualizaciones.

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