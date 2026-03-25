Exclusiva: desarrollador de cable submarino entre Puerto Rico y República Dominicana explica alcance de permiso de Trump y el DOE

NUEVA YORK – Rafael Vélez Domínguez, desarrollador del llamado “Proyecto Hostos”, para un cable submarino eléctrico entre Puerto Rico y República Dominicana, afirmó que es la primera vez que se le solicita al gobierno de Estados Unidos un permiso presidencial de este tipo.

La iniciativa encabezada por Caribbean Transmission Development Co. (CTDC), de la que Vélez Domínguez es CEO, y que es subsidiaria Atabey Capital, LLC, recibió la autorización formal del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) el pasado 4 de febrero que evaluó la solicitud en coordinación con otras agencias como el Departamento de Defensa y el de Estado.

En entrevista exclusiva con El Diario, el ejecutivo explicó que, por tratarse de un proyecto que trasciende las fronteras de Puerto Rico, las autoridades federales, en este caso la Administración Trump, debían otorgar un permiso presidencial.

“El Departamento de Energía tiene una oficina que se llama ‘Grid Deployment Office’ (Oficina de Despliegue de la Red) que brega, específicamente, con este tipo de permiso. Es la primera vez que se solicita este permiso. Siempre se ha hablado de la idea, desde los 70 y 80, pero nunca se había presentado la solicitud de permiso con los estudios de ingeniería y ambientales que conlleva poder presentarlo”, declaró el presidente de Atabey Capital.

El documento autorizó “la construcción, conexión, operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión de energía eléctrica en la frontera internacional entre el Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de P.R. y la R.D.”.

En resumen, el DOE concluyó que el cable interoceánico de corriente continua con capacidad para transportar electricidad de hasta 700 megavatios (MW) no tendría un impacto negativo sobre la confiabilidad operacional de la red eléctrica y tampoco afectaría la seguridad nacional.

Sin embargo, el DOE hizo la salvedad de que la red necesitaría ciertas mejoras para evitar violaciones a los niveles de voltaje y temperaturas. CTDC había iniciado el trámite ante esa agencia en el 2023.

Vélez Domínguez le restó peso a la oposición por parte de entidades como Caribbean Basin Power Authority y The North American Electric Reliability Corporation (NERC) en la fase de comentarios públicos. Las organizaciones plantearon que el proyecto no atiende preocupaciones de seguridad nacional, no apoya las metas de políticas de EE.UU. en R.D. y podría alterar la autoridad jurisdiccional de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) en P.R.

A continuación la segunda parte de la entrevista exclusiva de El Diario a Vélez Domínguez sobre el alcance e impacto del cable submarino entre P.R. y R.D.:

El Diario (ED): “Entiendo que parte de la evaluación del Departamento de Energía (DOE) se basó en un estudio de interconexión de LUMA Energy (compañía encargada de la red eléctrica en P.R.), ¿correcto?”

Rafael Vélez Domínguez (RVD): “Sí, se hicieron dos estudios, uno de interconexión y otro de flujo. Nosotros contratamos a LUMA para que LUMA hiciera el estudio de cómo esa energía va a afectar el sistema, y eso lo vio el Departamento de Energía. Conjuntamente,también se hicieron estudios que se compartieron con la agencia EPA (Agencia de Protección Ambiental), el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS), la Guardia Costera (USCG), Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE). También se obtuvo la no objeción del Departamento de Estado, incluyendo el Departamento de Defensa…”

ED: “A los puertorriqueños que duden de LUMA, porque usted sabe que hay muchos puertorriqueños que dudan de la gestión de LUMA… y puedan decir qué por qué tienen que confiar en la evaluación de LUMA si LUMA todavía no ha logrado reparar efectivamente la red eléctrica. ¿Qué usted le dice en términos de este proyecto y sus posibilidades?”

RVD: “Yo no voy a entrar a evaluar a LUMA como operador. Ciertamente, tiene sus retos. Ellos indican que parte de los retos es que no han tenido los fondos suficientes, pero en este caso en particular, en este estudio, a pesar de que se contrató a LUMA, LUMA subcontrató a otra compañía para que lo hiciera. O sea, que no fue el personal de LUMA el que hizo el estudio, sino que fue una compañía de ingeniería internacional que al final lo hizo”

ED: “¿Cómo es que funciona el permiso presidencial? Yo leí el contenido de la decisión presidencial, pero quiero que me explique usted. ¿Por qué no se había dado antes?, porque estaba desde la pasada Administración (Biden). Ustedes habían ya presentado esta solicitud”

RVD: “Sí. Primero, cualquier línea de transmisión eléctrica al igual que gasoducto u oleoducto que cruce la frontera de EE.UU. necesita lo que se conoce como un permiso presidencial de EE.UU. El presidente de los EE.UU. delega esa responsabilidad en el Departamento de Energía, en el secretario. El Departamento de Energía tiene una oficina que se llama ‘Grid Deployment Office’ (Oficina de Despliegue de la Red) que brega, específicamente, con este tipo de permiso. Es la primera vez que se solicita este permiso. Siempre se ha hablado de la idea, desde los 70 y 80, pero nunca se había presentado la solicitud de permiso con los estudios de ingeniería y ambientales que conlleva poder presentarlo. Nosotros lo hicimos en el 2023. Sometimos la solicitud en septiembre de 2023 y finalmente esa solicitud fue aceptada en diciembre de 2023. Desde entonces, nosotros hemos sostenido reuniones semanalmente con el equipo del DOE y otras agencias federales explicando el proyecto y haciendo estudios más profundos sobre el impacto que puede tener, no solo sobre la red eléctrica, sino sobre el medioambiente”

ED: “¿En el 2031 es que ustedes esperan terminar esta construcción?. ¿Cuándo pudiera estar operando esto oficialmente?”

RVD: “La construcción comenzaría en el 2027 y queremos estar terminando el proyecto e inyectándole energía para enero 1 de 2031”

ED: “En la aprobación del DOE, en el área de comentarios públicos…los que no están de acuerdo con este proyecto; por ejemplo, Caribbean Basin Power Authority, dice que no va con las metas de política pública de EE.UU., que pudiera haber algún tipo de inconveniente con la jurisdicción de la FERC (Comisión Regulatoria de Energía de EE.UU.). La NERC (Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Norteamérica) también tiene objeciones sobre esto, como que vamos a seguir dependiendo de otros países (para energía). Ese tipo de objeciones que son centrales en esta discusión, ¿cómo las evalúa y responde a ellas?”

RVD: “No las tengo ni que responder, porque las respondió el DOE en el propio permiso que hace mención de esas objeciones. El DOE concluye que realmente este proyecto está en los mejores intereses de los ciudadanos estadounidenses que viven en P.R. tomando en consideración todas las objeciones que hicieron esas dos organizaciones”

ED: “En términos de sistemas renovables, que pasó con lo de (la propuesta de construcción de) la finca solar en Dominicana que al final no se va a hacer. O sea, ¿qué atención le da este proyecto (a las energías renovables) que también son parte del organigrama energético?”

RVD: “Al comienzo, planteábamos poner un parque solar en R.D., pero luego de hacer la ingeniería técnica, nos hemos dado cuenta que parte de lo que va a ser el proyecto es que la generación tiene que ser lo suficientemente flexible para manejar la variabilidad de la energía renovable en P.R. Al añadirle un parque solar estamos añadiendo más variabilidad al proyecto. Entonces hemos decidido descartar la parte del parque solar y dedicarnos a hacer una estructura en la generación para que sea lo más flexible posible para manejar la variabilidad en P.R.”

ED: “Entonces, ¿de qué manera, si de alguna, se va a integrar lo que son las energías renovables a esto?”

RVD: “La energía renovable es muy buena. Este proyecto ayuda a la energía renovable en dos aspectos. Número 1, le provee esa energía base para poder entrar la energía renovable. La energía renovable produce durante el día, pero así mismo pasa una nube y cae. Manejar esa caída en producción, tenemos que rápido atender con unas máquinas que puedan suplir esa energía que sea cae de repente. Es la variabilidad que hemos creado en la planta para que se pueda manejar. Además, el hecho de que estamos interconectando dos jurisdicciones de este a oeste, significa que cuando tenemos placas solares en ambos países, ambos países pueden aprovechar una hora más de Sol para proveer para sus redes”

ED: “Voy a plantear un caso hipotético: supongamos que hay un huracán y el huracán afecta tanto a R.D. como a P.R., y hay apagones en ambas áreas. ¿De qué manera se garantizaría que la luz regrese a ambas islas (con este proyecto)? Esto es un caso extremo, pero hemos visto que ha pasado”

RVD: “Si pasa eso, que es muy poco probable…Si eso pasa, estaríamos exactamente en la posición que estamos ahora mismo sin el cable…No obstante, en el caso de que sí le dé a P.R. y no a R.D., pues R.D. puede llevarle energía a P.R. En el caso que sí le dé a R.D. y no a P.R., pues P.R. le puede proveer a R.D. la energía suficiente para por lo menos para manejar lo que son los aeropuertos, hospitales, infraestructura crítica…”

ED: “¿Qué conversaciones usted ha mantenido más recientemente con el presidente de R.D. (Luis Abinader) y cuál ha sido la retroalimentación que ha obtenido referente a este proyecto?”

RVD: “El presidente Luis Abinader nos ha dado un apoyo continuo. De hecho, fue un requerimiento del presidente que el proyecto viniera acompañado de generación adicional y que fuera bidireccional, precisamente, para estos eventos que estamos hablando que pudieran ocurrir. Además, hemos tenido reuniones con el Ministro de Energía y Minas. El ministro ha asignado a una persona que se reúne con nosotros cada dos semanas para obtener un estatus del proyecto. También, el Ministro de Industria y Comercio nos ha ayudado muchísimo para establecer donde queremos poner la planta y qué estructura legal necesitamos para que sea lo más eficiente posible a nivel de contribuciones”

ED: “En términos de la gobernadora de P.R. (Jenniffer González), ¿qué es lo último que ha discutido sobre esto?”

RVD: “La gobernadora nos ha ayudado mucho. De hecho, la primera persona que, por escrito, endosó el proyecto y le escribió a la secretaria de Energía (Jennifer Granholm) para que le diera paso a este proyecto, fue la gobernadora Jenniffer González cuando ella era comisionada…Este permiso presidencial en parte es gracias a la gestión de ella como comisionada residente y también como gobernadora”

ED: “¿Qué es lo próximo aquí a corto y a largo plazo en términos del proyecto, la construcción y etc.?”

RVD: “Inmediatamente, nosotros estamos poniendo las órdenes de los equipos, lo que son las turbinas, las convertidoras y el cable como tal. Estamos negociando lo que sería el suplido del gas natural y también estamos negociando lo que sería el acuerdo de compra y venta de energía con PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica), además de obtener el financiamiento y elegir cuál sería el contratista general que va a hacer la construcción del proyecto”



ED: “Yo quiero que me dé un último mensaje para los que simplemente no favorecen lo que tiene que ver con los combustibles fósiles y el gas natural y apuestan a las energías renovables, entre otras cosas, porque entienden que (los combustibles fósiles) no facultan la independencia energética y porque seguiríamos dependiendo de otro país. ¿Qué usted diría en ese caso?”

RVD: “Todos los países se interconectan. España, que tuvo el apagón, pudo prender su sistema eléctrico precisamente porque está conectados con Francia, Alemania, Portugal y Marruecos. EE.UU. está interconectado con México y con Canadá. Eso no significa que dependen de la energía de México y de Canadá. Aquí no estamos hablando que P.R. va a depender de R.D. El proyecto lo que contempla es que se provea un 20% de la energía, que venga de R.D. El otro 80% lo tenemos que desarrollar aquí mismo en P.R., y, ciertamente, la energía renovable es un componente importante. Pero, hay que entender que hay dos tipos de energía renovable: la energía renovable aprovechable, que estás aprovechando el recurso, como es el caso de solar y de viento; y la energía renovable que es gestionable, que tú puedes determinar cuándo tú la prendes y la apagas, la geotérmica, por ejemplo…En el caso de P.R., estamos utilizando la aprovechable, y, como es aprovechable, ninguna jurisdicción puede depender única y exclusivamente de energía renovable aprovechable. Entonces, tenemos que proveerle ese ‘backup’, esa energía firme, para cuando esa energía aprovechable no esté disponible, y así seguir desarrollándonos, particularmente, en el área industrial. Una industria no puede depender única y exclusivamente de energía renovable aprovechable. La inversión en baterías sería demasiado alta y no está garantizado que el recurso, en este caso el Sol, esté disponible todo el tiempo…”

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