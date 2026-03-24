Hochul impulsa restricciones contra armas caseras y en 3D en Nueva York en medio de dudas sobre su alcance real

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, propuso endurecer aún más las leyes de armas en el estado con un paquete de medidas dirigido a frenar la proliferación de ametralladoras caseras y armas impresas en 3D.

La iniciativa cuenta con el respaldo de fiscales y cuerpos policiales, pero también abre interrogantes sobre su efectividad.

El plan plantea exigir a los fabricantes de armas que diseñen pistolas que no puedan modificarse fácilmente para convertirse en armas automáticas mediante dispositivos como los llamados “interruptores Glock”, pequeñas piezas que permiten disparos continuos.

Más de 11,000 interruptores Glock recuperados

También establece sanciones penales para la fabricación de armas impresas en 3D sin licencia y para la distribución de los archivos digitales que permiten producirlas.

Además, propone imponer estándares a los fabricantes de impresoras 3D para bloquear la creación de armas y obligar a las autoridades a reportar todas las armas de este tipo que sean recuperadas.

Las autoridades han alertado sobre el aumento de dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas. Según datos federales citados en el anuncio, entre 2019 y 2023 se recuperaron más de 11,000 interruptores Glock en Estados Unidos, con un incremento acelerado en los últimos años.

Aunque estos dispositivos ya son ilegales, su tamaño reducido y la facilidad para comprarlos en línea o fabricarlos con impresoras 3D han complicado su control.

A esto se suma el avance de las llamadas “armas fantasma”, ensambladas a partir de piezas sin número de serie, muchas veces fabricadas en casa. Estas no pueden rastrearse y han ido apareciendo con mayor frecuencia en investigaciones criminales.

Ya se registran casos en Nueva York

Casos ocurridos en Nueva York han mostrado cómo estas armas ya forman parte de situaciones de alto perfil. Uno de ellos es el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en Midtown Manhattan.

Al sospechoso Luigi Mangione lo detuvieron en Pensilvania con un arma que, según la Policía de Nueva York, parecía ser una pistola fantasma, posiblemente ensamblada con piezas fabricadas mediante impresión 3D.

El caso incluyó además elementos que evidenciaron planificación y acceso a herramientas no convencionales. Mangione portaba un silenciador, identidades falsas y un manifiesto. El crimen desató una búsqueda interestatal y puso en evidencia cómo este tipo de armamento puede estar presente incluso en hechos de gran impacto mediático.

Otro episodio ocurrió en 2023 en Harlem, donde la policía descubrió una operación de fabricación de armas fantasma dentro de un apartamento que funcionaba como guardería autorizada. En el lugar se encontraron impresoras 3D, armas terminadas y otras en proceso de ensamblaje.

El hallazgo resultó preocupante porque el centro había pasado inspecciones oficiales y operaba con licencia estatal, lo que dejó en evidencia vacíos en los controles existentes. Las autoridades también detectaron que jóvenes y menores de edad estaban involucrados en la compra de piezas y materiales en línea.

Aunque Nueva York ya cuenta con algunas de las leyes de armas más estrictas del país, los casos que han ocurrido sugieren que el problema no radica únicamente en la legislación, sino en la capacidad de control y prevención frente a tecnologías que evolucionan rápidamente, como es el caso.

“Las propuestas de la gobernadora Hochul limitarán la modificación de pistolas Glock e impondrán normas mínimas de seguridad para las impresoras 3D, con el fin de impedir la producción de componentes para armas de fuego. Debemos hacer todo lo posible para frenar el flujo de armas y, sobre todo, tomar medidas para evitar que lleguen a manos de nuestros jóvenes”, expresó Darcel D. Clark, fiscal de distrito de El Bronx, citado por la gobernación.

Las propias autoridades locales han reconocido que las armas impresas en 3D son baratas, fáciles de producir y difíciles de rastrear, como indicó Edward Cabán, excomisionado de Policía de la ciudad de Nueva York, en 2023. También han advertido que existen foros y comunidades en línea dedicadas a enseñar cómo fabricarlas.

Sigue leyendo:

• Hallazgos de fentanilo y fábrica de armas fantasmas en dos guarderías de NYC obliga a poner más la lupa a 7,000 centros de cuidado infantil

• Llega a Estados Unidos la primera pistola inteligente con desbloqueo de huellas dactilares y reconocimiento facial

• ¿Por qué los pandilleros aumentan el uso de armas impresas en 3D?